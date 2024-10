Suite à l'échec cuisant de Concord, Sony prend une décision radicale pour son studio et ce n'est pas le seul qui trinque...

Ce lundi, nous avions enfin des nouvelles officielles de Marathon, l'extraction shooter en cours de développement chez Bungie à Bellevue, près de Seattle, qui sera l'un des futurs projets live service du catalogue de Sony Interactive Entertainment. Une journée plus tard, les nouvelles sont clairement moins bonnes pour une autre société de la ville, Firewalk Studios. Après l'échec de Concord qui n'a survécu que quelques jours, SIE avait alors décidé d'arrêter en fermant ses serveurs et se laissait alors le temps d'étudier des options quant à son avenir, remboursant au passage les joueurs l'ayant acheté. Même s'il y avait de l'activité du côté de Steam avec des mises à jour, suggérant que les développeurs travaillaient dessus, il n'y aura pas de deuxième chance ni de rédemption pour le studio...

Dans un communiqué officiel publié sur le site de SIE, le CEO du Studio Business Group Hermen Hulst a en effet annoncé la fermeture pure et simple de Firewalk Studios suite au fiasco qu'a été Concord, mais pas seulement. En plus de l'entité rachetée en 2023 dans le but d'étendre ses opérations dans le domaine du live service, nous apprenons que Neon Koi va également baisser le rideau. Qui ça ? Il s'agissait du nouveau nom de Savage Game Studios, racheté à l'été 2022 et qui travaillait sur un jeu d'action AAA live service pour mobiles, sa toute première production qui n'a visiblement pas donné de résultats satisfaisants en interne au point de fermer boutique.

Après les licenciements massifs en début d'année à travers l'ensemble de ses studios, cela donne une fois de plus une bien mauvaise image de la firme derrière les PlayStation, encore plus avec l'arrivée imminente de l'onéreuse PS5 Pro qui divise la communauté. Pour le coup, Microsoft et Sony, même combat...

Malgré la mention de mesures pour permettre aux employés impactés de trouver une place si possible dans d'autres studios de SIE, Jason Schreier rapporte que pas moins de 210 personnes vont dans l'immédiat se retrouver sans emploi, soit le total des effectifs de Firewalk Studios (172) et Neon Koi (38).

Chère équipe, Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques mises à jour importantes du Studio Business Group de Sony Interactive Entertainment. Nous évaluons régulièrement notre portefeuille de jeux et l'état d'avancement de nos projets afin de nous assurer que nous respectons les priorités commerciales à court et à long terme. Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer le Studio Business de SIE, nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios : Neon Koi et Firewalk Studios. L'expansion au-delà des appareils PlayStation et la création d'expériences en ligne engageantes parallèlement à nos jeux solos sont des domaines d'intérêt clé pour nous à mesure que nous faisons évoluer nos sources de revenus. Nous devons cependant être stratégiques pour proposer nos jeux sur de nouvelles plateformes et reconnaître lorsque nos jeux ne répondent pas aux attentes des joueurs. Bien que le mobile reste un domaine de croissance prioritaire pour le Studio Business, nous en sommes au tout début de nos efforts sur le mobile. Pour réussir dans ce domaine, nous devons nous concentrer sur des titres qui correspondent au pedigree de PlayStation Studios et qui ont le potentiel de toucher davantage de joueurs dans le monde. Avec cette approche recentrée, Neon Koi fermera ses portes et son jeu d'action mobile ne progressera pas. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les membres de Neon Koi pour leur travail acharné et leur passion sans fin pour l'innovation. En ce qui concerne Firewalk, comme annoncé début septembre, certains aspects de Concord étaient exceptionnels, mais d'autres n'ont pas été appréciés par suffisamment de joueurs, et par conséquent nous avons mis le jeu hors ligne. Nous avons passé beaucoup de temps ces derniers mois à explorer toutes nos options. Après mûre réflexion, nous avons déterminé que la meilleure voie à suivre était de mettre définitivement fin au jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier tous les membres de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur dévouement. Le genre du jeu de tir à la première personne PvP est un espace compétitif en constante évolution, et malheureusement, nous n'avons pas atteint nos objectifs avec ce titre. Nous tirerons les leçons de Concord et continuerons à faire progresser nos capacités live service pour assurer une croissance future dans ce domaine. Je sais que rien de tout cela n'est une nouvelle facile à entendre, en particulier avec le départ de collègues et d'amis de SIE. Ces deux décisions ont été sérieusement réfléchies et, en fin de compte, nous pensons qu'elles sont les bonnes pour renforcer l'organisation. Neon Koi et Firewalk ont accueilli de nombreux talents et nous nous efforcerons de trouver un placement pour certains d'entre eux au sein de notre communauté mondiale de studios, dans la mesure du possible. Je crois fermement aux avantages de l'expérimentation créative et du développement de nouvelles propriétés intellectuelles. Cependant, il est essentiel de croître grâce à des finances durables, en particulier dans un environnement économique difficile. Bien qu'aujourd'hui soit une journée difficile, le Studio Business Group et nos équipes ont beaucoup à attendre des mois à venir. Je reste convaincu que nous construisons une organisation résiliente et compétente, motivée par la création d'expériences de divertissement inoubliables pour nos joueurs. Merci pour votre soutien continu.

Pour autant, la stratégie du groupe reste la même. Vous noterez l'absurdité de déclarer que certains éléments de Concord étaient exceptionnels (ah bon, lesquels ?) et que les derniers mois ont été passés à chercher des solutions alors qu'il ne s'en est écoulé que deux... C'est assez lunaire, surtout avec ce qui est annoncé dans la foulée.

À la suite de cette annonce, Firewalk a partagé un tout dernier message sur Twitter / X en guise de lettre d'adieu :

Firewalk se retire une dernière fois. Firewalk a commencé avec l'idée d'apporter la joie du multijoueur à un public plus large. En cours de route, nous avons réuni une équipe incroyable qui a été capable de : Naviguer en faisant croître une nouvelle startup en une équipe pendant une pandémie mondiale : Firewalk a été fondée en 2018 et était très petite pendant ses deux premières années, n'entrant en pleine production qu'en 2022.

Créer un nouveau moteur de FPS nouvelle génération personnalisé dans l'Unreal 4 puis 5, offrant une sensation de jeu de premier ordre, des mondes magnifiques et une expérience technique performante à 60 fps sur un backend stable et évolutif sur PS5 et PC à des centaines de milliers de joueurs durant notre bêta.

Gérer une acquisition / intégration tout en préparant les tests techniques et préliminaires.

Et finalement livrer et offrir une excellente expérience FPS aux joueurs, même si elle a eu un succès beaucoup plus faible que prévu sur un marché fortement consolidé. Nous avons pris quelques risques en cours de route, en mariant des aspects de jeux de cartes et de combat avec des jeux de tir à la première personne. Et même si certains de ces aspects et d’autres de la propriété intellectuelle n’ont pas eu le succès escompté, l’idée d’introduire de nouvelles choses dans le monde est essentielle pour faire avancer le média. Le talent de Firewalk et le niveau de savoir-faire individuel sont véritablement de classe mondiale, et les équipes de Sony Interactive Entertainment et de l’ensemble du secteur auront la chance de travailler avec eux. Veuillez contacter le service de recrutement de PlayStation pour toute demande de renseignements, et merci à toutes les très nombreuses équipes, partenaires et fans qui nous ont soutenus tout au long du chemin. À bientôt dans le Tempête. - Firewalk Studios

…

[fin de la transmission]

Espérons que tout cela serve de leçon au sein de l'industrie et ne se reproduise plus, aussi bien pour les joueurs que les employés passant des années sur de tels projets.