Xbox Partner Preview : un rendez-vous donné pour cette semaine avec de belles annonces déjà connues

Date et heure du Xbox Partner Preview 2025





Les trois précédentes éditions du programme Xbox Partner Preview n'avaient pas manqué de belles annonces et nous apprenons à présent qu'il va faire son retour ce jeudi 20 novembre à 19h00 pour son unique diffusion en 2025. Si vous comptez regarder cette présentation en direct, prévoyez environ 30 minutes. De plus, il a été précisé que l'ensemble des jeux montrés sera compatible Xbox Play Anywhere, c'est-à-dire qu'un seul achat permettra d'en profiter sur les consoles Xbox, PC et autres appareils compatibles comme la ROG Xbox Ally X. Les joueurs PlayStation auront comme à chaque fois tout intérêt à s'y intéresser puisque les premiers titres listés sont multiplateformes.

Plusieurs jeux connus déjà attendus





Au programme, une dizaine de bandes-annonces seront diffusées, avec entre autres des projets édités par IO Interactive, Tencent et THQ Nordic. Ces derniers ne sont autres que 007 First Light, le futur jeu James Bond qui a déjà eu droit à un State of Play cet été ; le prometteur Tides of Annihilation que nous avions découvert en début d'année, qui montrera à nouveau son gameplay ; et REANIMAL, le nouveau projet des créateurs de Little Nightmares dont nous avions eu des nouvelles lors du THQ Nordic Digital Showcase 2025.

Il nous est aussi promis des World Premieres, des nouveautés concernant le Game Pass avec des sorties prévues day one et des jeux encore non dévoilés. Enfin, sachez que l'actrice Jennifer English, prêtant sa voix à l'héroïne Gwendolyn de Tides of Annihilation, fera office de voix off.

Pour le moment, vous pouvez toujours vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.