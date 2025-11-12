Les 20 meilleurs jeux de la PS5

La PlayStation 5 fête son cinquième anniversaire





Le 12 novembre 2020, Sony lançait sa nouvelle console de salon, la PlayStation 5. Le constructeur japonais proposait deux modèles : une PS5 Édition Standard avec un lecteur de disques et une PS5 Édition Numérique, sans ce lecteur et donc plus abordable. Depuis, Sony a lancé une PlayStation 5 Pro plus puissante (et plus onéreuse), des PS5 Slim (rien ne change côté puissance) ainsi qu'un lecteur de disques Blu-ray amovible. Et les prix ont augmenté (tout comme chez Microsoft), ce qui est suffisamment rare dans l'industrie vidéoludique pour être souligné.

Aujourd'hui, la PlayStation 5 fête son cinquième anniversaire. La consolea a accueilli de nombreux jeux vidéo, que ce soit des titres indépendants, des blockbusters, des jeux multiplateforme et bien évidemment des exclusivités. Et même des jeux Xbox Game Studios ! Microsoft a en effet décidé de porter ses jeux sur la PS5 de Sony, Halo: Campaign Evolved est le prochain. Pour célébrer les cinq ans de la PlayStation 5, GAMERGEN.COM vous propose une petite liste des jeux les mieux notés sur la console de neuvième génération de Sony.



Voici les 20 meilleurs jeux PS5, issus des classements Metacritic et des notes de la communauté, qui ont façonné les cinq premières années de la console de Sony.

1. Elden Ring





Une narration absorbante, une direction artistique fascinante, une prise en main palpitante, une bande-son bouleversante, Elden Ring est un chef-d’œuvre vidéoludique passionnant qui touche directement notre âme. Une fois le générique sous les yeux, vous vous sentirez comblé et triste à la fois. Et pour cause, qui a envie que ça se termine quand nous prenons du plaisir ? Ne passez pas à côté d’une telle merveille... TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner Disponible en Shadow of the Erdtree Edition à 50,97 €

2. Baldur’s Gate 3





Il ne nous semble pas exagéré de considérer Baldur's Gate 3 comme l’ultime expérience bac à sable parmi les RPG. À tous les niveaux du jeu, la liberté est totale pour nous laisser le plaisir d’expérimenter. Cette sensation d’être en contrôle de chacune de nos actions, et paradoxalement d’être guidé par nos découvertes, donne au titre un niveau d’immersion rarement atteint par la concurrence. Au risque d’insister, il y a bien les précédents titres de Larian Studios qui présentent à nos yeux des qualités identiques. C’est pourquoi nous avons tendance à considérer ce Baldur's Gate 3 non pas comme un jeu à part entière mais comme la dernière itération de la formule Larian. De loin l’œuvre la plus aboutie par ses créateurs ! TEST Baldur's Gate 3 : le RPG sans limite qui toque à la porte du GOTY

3. ASTRO BOT





Des niveaux bien pensés, un gameplay ultra divertissant, des environnements grandioses, des clins d’œil poignants, comment ne pas tomber amoureux d’ASTRO BOT ? De plus, nous sentons que cette production a d’abord été conçue pour les adultes, de part sa difficulté dans certains niveaux et ses clins d’œil qui nous font remonter le temps. La Team Asobi est une bande de passionnés, rêveurs, qui ont su concevoir un chef-d’œuvre vidéoludique qui deviendra, pour beaucoup, un classique ! Novateur, puissant, prenant, jouant avec tous nos sens, sincèrement, n’ayez pas peur de rejoindre Astro dans une aventure extraordinaire. Un véritable vent de fraîcheur à ne pas louper sur PlayStation 5 ! TEST ASTRO BOT : un voyage extraordinaire dans les souvenirs Disponible à 53,49 €

4. The Witcher 3: Wild Hunt (Next-Gen Edition)





The Witcher 3: Wild Hunt fait partie de ces rares productions à même de vous scotcher des heures durant, à en perdre le sens de la réalité. Geralt vous tend la main, veillez à la prendre pour ne plus jamais la lâcher. Pour ainsi dire, les adjectifs manquent pour qualifier cette troisième aventure de Geralt, attendue au tournant et finalement imprévisible à l'arrivée tant elle relève les espoirs les plus fous. Elle est doublée d'une réelle prouesse technique, qui ne ment pas sur l'étiquette nouvelle génération. TEST - The Witcher 3: Wild Hunt - Grandiose, avec un G comme dans Geralt Disponible en Complete Edition à 18 €

5. Metaphor: ReFantazio





Les créateurs de Persona 3, 4 et 5 ont donné naissance à Metaphor: ReFantazio, un monde fantastique unique en son genre que vous explorerez aux côtés de votre amie fée Gallica afin de lever la malédiction pesant sur le prince disparu du royaume. Contrôlez votre destin, affrontez vos peurs et éveillez les pouvoirs des « archétypes » qui sommeillent en vous. En éveillant un « archétype », vous débloquerez le pouvoir de canaliser et de combiner les capacités de classes uniques. Renforcez vos liens avec les autres membres de votre groupe pour vaincre de puissants ennemis et découvrir la vérité sur le royaume. Disponible à 49,99 €

6. God of War: Ragnarök





Si le cœur bat à 100 à l’heure, si les mains tremblent d’émotions, si les larmes coulent et si le visuel fait vibrer dans un monde bien particulier, alors l’univers du gaming à sa place aux côtés du cinéma, de la bande dessinée et des peintures. God of War Ragnarök est l’exemple parfait pour attribuer à cette catégorie (le jeu vidéo) un rang, le dixième. Nous vous laissons donc sur cette réflexion pour que vous compreniez à quel point cet épisode est extraordinaire et mirifique. Coupez-vous du monde, éteignez les lumières et demandez à un ami de taper 3 coups sur le sol avec un brigadier pour marquer le début de cette aventure ! Le rideau se lève, le spectacle commence... TEST God of War Ragnarök : les larmes aux yeux, le cœur serré... Disponible à 34 €

7. Hades





Nous avons là un univers très riche, un côté narratif excellent et un gameplay ultra dynamique et neuf à chaque tentative d'évasion... Pour faire simple, c'est du très bon ! Hades est une valeur sûre et est enfin accessible aux possesseurs d'une PlayStation ou Xbox. Ne cherchez pas, foncez ! TEST Hades : la beauté du diable s'invite sur les consoles PlayStation et Xbox Disponible à 39,43 €

8. Tetris Effect: Connected





Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

9. Resident Evil 4 Remake





Gameplay modernisé, graphismes soignés, récit retravaillé, ce remake de Resident Evil 4 est une pure merveille. L’ambiance est tellement oppressante qu’il nous est arrivé de mettre la partie sur Pause et de poser la manette quelques minutes pour reprendre notre souffle. Un travail d’orfèvre a été réalisé pour mettre au goût de jour cette odyssée horrifique qui va sans aucun doute surprendre et charmer les fans de la première heure. Si vous aimez les jeux stressants, avec de l’action et des moments choquants, ne passez surtout pas à côté de cette petite pépite. TEST Resident Evil 4 : un remake oppressant... au-delà des espérances ! Disponible à 14,66 €

10. Clair Obscur: Expedition 33





Clair Obscur: Expedition 33, c'est un voyage entre l'onirisme et la tragédie, une lettre d'amour aux J-RPG d'antan réécrite avec panache par un petit studio français qui n'avait pas l'intention de faire les choses à moitié. Une direction artistique envoûante, un système de combat à double tempo, des personnages aussi beaux que brisés... À peine les premières notes orchestrales résonnent-elles que nous sommes envoutés. Et ce monde étrange, poétique, cruel, peint à grands coups de lumière et de douleur, nous accroche comme une toile vivante. Mais sous ce vernis de chef-d'œuvre se cache aussi quelques coups de pinceau hésitants... C’est un hommage à la beauté du monde et à sa fragilité. Il mêle avec brio l'action et la réflexion, le poétique et le tragique. Porté par une direction artistique démentielle, une bande-son de haute volée, des personnages à fleur de peau et un gameplay innovant, il marque les esprits. Oui, tout n'est pas parfait, l'interface mériterait plus de clarté, et certaines zones restent un peu trop linéaires... Mais l'émotion, l'implication et la vision qu'il propose suffisent à faire vibrer. Sandfall Interactive vient de livrer son premier chef-d'œuvre. Merci et surtout, BRAVO ! TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré... Disponible à 38,99 €