HEALER dévoile son univers chaotique en réalité mixte sur Meta Quest 3

Le mois de décembre accueillera une nouveauté qui cherche à mélanger humour, action et interactions réelles. HEALER, développé par ROTU Entertainment, sortira le 11 décembre sur Meta Quest 3 et Meta Quest 3S. Ce jeu roguelite basé sur la réalité mixte installe son univers directement dans le salon en transformant l’espace en un décor cosmique instable où chaque partie réagit aux actions du joueur. L’ensemble repose sur un concept simple qui consiste à éclater des bulles, résoudre de petites énigmes et affronter un virus interdimensionnel qui tente de rendre l’univers fade.

Conçu avec Unreal Engine 5, HEALER s’ouvre sur un cosmos menacé par le Virus Entropique. Cette force absorbe progressivement la créativité, la couleur et toute forme de fantaisie pour laisser place à un environnement terne. Le joueur incarne un Guérisseur capable de remodeler les espaces, détourner la physique et raviver des fragments d’univers. Le ton volontairement décalé fait partie de l’identité du jeu. De nombreuses répliques ironiques et situations absurdes ponctuent l’aventure pour souligner le contraste entre l’aspect thérapeutique annoncé et l’action effervescente qui domine chaque session.

Le jeu s’appuie fortement sur les capacités de réalité mixte du Meta Quest 3. Chaque partie réorganise la pièce de manière imprévisible. Les décors se déforment à mesure que les bulles éclatent et que les éléments s’enchaînent. Cette approche donne une expérience différente à chaque tentative. L’objectif est de proposer une prise en main immédiate sans phase d’apprentissage lourde. ROTU Entertainment affirme que le plaisir doit être instantané.

La progression repose aussi sur une galerie de plus de cinquante créatures cosmiques. Chacune possède une personnalité marquée et influence le déroulement des runs. Les systèmes d’énergie lumineuse et d’énergie sombre permettent de façonner des mondes en constante évolution. Ces variations participent au renouvellement permanent d’une partie à l’autre et renforcent la structure roguelite intégrée au cœur même de l’espace réel.

Le jeu s’adapte à plusieurs types de commandes. Il est possible d’alterner librement entre les manettes et le suivi des mains. Ce dernier prend en compte les gestes les plus spontanés pour renforcer la sensation de manipulation directe. Des classements en ligne permettent de comparer ses performances à celles de la communauté pour ceux qui souhaitent mesurer leur maîtrise.

Jason Parks, PDG de ROTU Entertainment, explique que beaucoup de titres en réalité mixte imposent un apprentissage avant de procurer du plaisir. Le studio a cherché à proposer l’inverse. HEALER plonge immédiatement dans une ambiance chaotique assumée avec une esthétique très expressive et un rythme volontairement dynamique.

La sortie du 11 décembre s’accompagne d’une mise en avant communautaire. Les joueurs qui ajoutent le jeu à leur liste de souhaits ou rejoignent le serveur Discord de ROTU recevront un accès anticipé à diverses démos et informations. Un bonus est réservé aux trois cents premières évaluations postées sur la page du Meta Quest Store. Les auteurs de ces avis verront leur nom d’utilisateur intégré dans le jeu sous forme de clin d’œil caché.

Avec sa mise en scène excentrique, sa réalité mixte réactive et sa structure roguelite simple à comprendre, HEALER vise un public attiré par les expériences rapides et créatives. Le titre exploite la technologie du Meta Quest 3 pour offrir un terrain de jeu vivant où le salon devient un espace cosmique en perpétuel mouvement.