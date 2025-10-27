TaVRn's Takedown : le nouveau beat'em up en VR dans l'univers Naheulbeuk est disponible en playtest

VR Studio LDLC est ravi d’annoncer que TaVRn’s Takedown, son nouveau jeu VR Beat ‘Em Up dont l’histoire se déroule dans l’univers de Naheulbeuk, est disponible en playtest dès aujourd’hui, via Steam. Du 27 octobre au 30 novembre, les joueurs auront l’opportunité de devenir la nouvelle légende de Mliuej en se plongeant corps et âme dans des bastons de taverne épiques et complètement déjantées. Toujours en cours de développement, les retours des joueurs seront cruciaux pour déterminer les futurs contenus et fonctionnalités du jeu. Son lancement mondial est prévu pour le premier semestre de 2026, sur Steam et Meta.

TaVRn’s Takedown, un jeu VR dans le monde de Naheulbeuk





Dans TaVRn’s Takedown, les joueurs atterrissent à Mliuej et partent à la conquête de ses multiples tavernes corrompues où les breuvages magiques déclenchent des bagarres déjantées. Tout en esquivant les coups de poings et les chaises qui volent en éclat, les aventuriers doivent élaborer une stratégie efficace et préparer leur équipement avant de plonger dans le chaos des combats de tavernes. Cette aventure absolument loufoque deviendra alors un véritable défouloir pour les joueurs qui n’auront plus qu’un seul objectif : abattre des boss épiques et débarrasser le plus de tavernes possible de leurs pochetrons !

Un casting voix 5 étoiles





Des voix héroïques aux invités surprises, TaVRn’s Takedown regorge de talents qui feront frissonner les oreilles des joueurs ! L’équipe du jeu s’est entourée de personnalités remarquables pour accompagner les voix de ses personnages, dont celles de :

Brigitte Lecordier : spécialisée dans le doublage, elle a prêté sa voix à des personnages emblématiques de la franchise Dragon Ball, mais aussi à Oui-Oui, Nicolas dans Bonne nuit les petits et bien d’autres encore. Ici, elle interprètera la boss Abyssa.

: spécialisée dans le doublage, elle a prêté sa voix à des personnages emblématiques de la franchise Dragon Ball, mais aussi à Oui-Oui, Nicolas dans Bonne nuit les petits et bien d’autres encore. Ici, elle interprètera la boss Abyssa. Davy Mourier : Acteur, scénariste, réalisateur, graphiste, parolier, animateur et auteur de bande-dessinées, il est également auteur de sketchs pour le Golden Show et Golden Moustache et a été animateur pour la chaîne Nolife. Il prêtera sa voix à Dark Lager.

: Acteur, scénariste, réalisateur, graphiste, parolier, animateur et auteur de bande-dessinées, il est également auteur de sketchs pour le Golden Show et Golden Moustache et a été animateur pour la chaîne Nolife. Il prêtera sa voix à Dark Lager. Caroline Pascal et Franck Pitiot : À défaut d’être présents dans Kaamelott 2, les deux acteurs français ont décidé d'accompagner les joueurs de TaVRn’s Takedown en prétant leurs voix aux personnages alliés de Margaux et Al Cootest.

Et bien d’autres encore, dont Ryan Highley (Dofus, Road 96, Haven) ; Cécile Corbel (Arietty : Le Petit Monde des Chapardeurs) ; Corin Nemec (Stargate SG-1) ; Gregory Laisné (Fire Force, L'Attaque des Titans) et FallCosplay (cosplayeuse et membre de Deerstalker Pictures).

Développé par VR Studio LDLC, en partenariat avec John Lang, Artefacts Studio, Blanktone Studio et Clair de Lune, TaVRn’s Takedown est le tout premier jeu en réalité virtuelle de la licence Naheulbeuk. Créée en 2001 par John Lang, cette saga MP3 dont les aventures comiques parodient les codes de la Fantasy rencontrent rapidement un grand succès et se développent progressivement sous forme de BD, livres et jeux vidéo, jusqu’à donner naissance à Naheulband, un groupe de musique aux influences celtiques, médiévales et métalliques complètement décalé.

Vous pouvez retrouver Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre à 31,49 € sur Gamesplanet.