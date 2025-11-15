BON PLAN : cette souris sans fil notée 17/20 est à moins de 50 € sur Amazon !

Le Black Friday approche à grands pas, mais les revendeurs en ligne n'ont pas attendu le lendemain de Thanksgiving pour lancer leurs promotions. Du côté de chez Amazon, les offres pleuvent déjà. Si vous êtes à la recherche d'une très bonne souris sans fil pour jouer sur PC, bonne nouvelle, la Logitech G G309 Lightspeed est vendue à moins de 50 € !

Une grosse réduction sur la souris Logitech G G309 Lightspeed





Testée dans les colonnes de GAMERGEN.COM l'année dernière, la Logitech G G309 Lightspeed est une excellente souris, uniquement sans fil. La souris gaming embarque les technologies Lightspeed et Bluetooth, des interrupteurs hybrides Lightforce, un capteur HERO 25K et trois boutons personnalisables. Habituellement vendue 89,99 €, la Logitech G G309 Lightspeed passe à 49,99 € sur Amazon, soit une réduction de –44 %.

Petite, discrète, performante, agréable et dotée d’une grande autonomie, la G309 Lightspeed a vraiment tout pour séduire les joueurs qui recherchent un modèle sans fil polyvalent et efficace. Pas besoin de se soucier de la batterie avant plusieurs mois, Logitech propose là une excellente petite souris (pour droitier) à transporter partout avec soi. TEST Logitech G G309 Lightspeed : une petite souris gaming qui tient la distance