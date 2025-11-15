Call of Duty: Black Ops 7 pointé du doigt par les joueurs, Activision tente de se défendre

Hier, l'éditeur Activision et les développeurs Treyarch et Raven Software ont lancé Call of Duty: Black Ops 7, un an seulement après Call of Duty: Black Ops 6. Une première pour la franchise depuis qu'elle sort annuellement, ne laissant que peu de temps aux équipes pour souffler. Les premiers retours sont plutôt bon, le FPS a une note moyenne de 83/100 sur Metacritic, les testeurs ont surtout pointé du doigt la faiblesse de l'écriture de la campagne solo. Mais depuis que Call of Duty: Black Ops 7 est entre les mains des joueurs, c'est un autre souci qui fait surface.

Des images en IA, façon Ghibli (mais moche)





Comme l'ont rapporté plusieurs internautes sur Reddit ou X/Twitter, les développeurs de Call of Duty: Black Ops 7 ont utilisé l'intelligence artificielle générative pour créer des cartes de visite dans le jeu et le résultat final est... moche. Il est évident que les « artistes » ont utilisé ChatGPT pour créer ces bannières, qui plagient le style du Studio Ghibli, avec souvent une teinte jaunâtre en prime. Jugez plutôt :

Activision avait déjà utilisé l'IA générative dans Call of Duty: Black Ops 6, le Père Noël zombie avait beaucoup fait parler de lui. Après le scandale, l'éditeur avait enfin mis à jour la page Steam du jeu afin de préciser : « Notre équipe utilise des outils d'IA générative comme aide pour développer certains éléments du jeu ». Pour rappel, Steam demande aux développeurs d'indiquer si des outils d'IA génératives ont été utilisés dans le jeu. Ce même message apparaît sur la page Steam de Call of Duty: Black Ops 7.

Activision répond à côté de la plaque





Comme il fallait s'en douter, les joueurs l'ont un peu mauvaise de débloquer des cartes de visite réalisées sans effort, surtout après avoir déboursé 79,99 €. De son côté, Activision s'est défendu en partageant un communiqué à plusieurs médias, dont PC Gamer. L'éditeur déclare :

Comme de nombreuses entreprises à travers le monde, nous utilisons divers outils numériques, notamment des outils d'IA, pour permettre à nos équipes de créer les meilleures expériences de jeu possibles pour nos joueurs. Notre processus créatif reste piloté par les talents de nos studios.

Oui, parler de « talents » alors que des employés ont simplement entré un prompt de quelques lignes dans une fenêtre de ChatGPT pour réaliser des bannières qui auraient pu être réalisées par de véritables artistes, c'est osé.

L'IA omniprésente chez Microsoft





Pour rappel, Activision appartient à Microsoft, une société américaine qui met l'accent sur l'intelligence artificielle depuis plusieurs mois maintenant. La firme de Satya Nadella a créé Muse pour générer des jeux vidéo, puis a licencié plus de 9 000 personnes cet été. Un producteur exécutif chez Xbox Game Studios Publishing avait alors conseillé aux anciens employés d'utiliser ChatGPT et Copilot pour surmonter cette épreuve.

Call of Duty: Black Ops 7 doit pour rappel faire face à Battlefield 6, disponible à 60,36 € chez Leclerc.

