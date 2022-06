ARK 2 : Vin Diesel de retour dans une cinématique avec une période de sortie, ARK: Survival Evolved offert sur PC

Suite au succès de ARK: Survival Evolved, Studio Wildcard développe actuellement ARK 2, un nouvel épisode dans lequel Vin Diesel sera acteur et producteur. Il est d'ailleurs de retour dans son rôle de Santiago dans la cinématique diffusée au Xbox & Bethesda Games Showcase aujourd'hui, aux côté de Auli'i Cravalho qui incarnera sa fille Meeka.

Toujours pas de gameplay en vue, mais le jeu de survie a été confirmé pour le premier semestre 2023 sur PC et Xbox Series X|S.

Réveil soudain dans un étrange monde primitif rempli de dinosaures et d'humains luttant pour la domination ; vous devez reconstituer l'histoire de votre arrivée là-bas, faire équipe avec des héros légendaires et affronter de puissantes forces obscures cherchant à contrôler le destin de toute vie. Montez en selle et rejoignez l'expérience de survie ultime de nouvelle génération avec ARK2 !

Chaque aspect de la série ARK a été repensé et repensé dans cette suite. Voici un échantillon des nouvelles fonctionnalités que ARK 2 contiendra lors de sa sortie initiale :

HISTOIRE ÉPIQUE

Mettant en vedette Vin Diesel (« Riddick ») en tant que héros légendaire de l'ARK, Santiago, vivez une aventure historique alors qu'il cherche à protéger sa fille Meeka - exprimée par Auli'i Cravalho (« Moana ») - des fantômes du passé ancien et des visions d'un nouvel avenir.

MODDING CROSS-PLATEFORME RÉVOLUTIONNAIRE

Des mods entièrement empilables et créés par l'utilisateur pour de nouvelles créatures, objets, fonctionnalités de jeu et cartes sont désormais distribués sur toutes les plateformes, ainsi que la prise en charge des serveurs non officiels modifiés !

LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE, LE JEU À LA TROISIÈME PERSONNE UNIQUEMENT

Mécanismes avancés de traversée de personnages comme le mantling, l'escalade libre, le parkour, le glissement et le balancement !

COMBAT DE MÊLÉE COMME DES ÂMES

Verrouillage de cible, blocs, esquives, combos, échelonnements, attaques spéciales, mettant l'accent sur l'action basée sur les compétences du joueur.

MASSIF, NOUVEL ENVIRONNEMENT ALIEN

Explorez un monde mystérieux et chaotique où la flore et la faune indigènes sont envahies par des créatures primitives envahissantes d'une Terre éteinte !

FABRICATION D'ARTICLES À BASE DE COMPOSANTS

Construisez vos armes et outils à partir d'une gamme de modules distincts pour personnaliser leur apparence et leur fonctionnalité - des millions de combinaisons possibles vous permettent de créer votre propre équipement unique ! Les matériaux spécifiques que vous choisissez affecteront davantage l'apparence de vos objets, avec de multiples options de ressources trouvées dans des régions uniques du monde.

DES ÉVÉNEMENTS MONDIAUX DYNAMIQUES

Des événements naturels et non naturels se produisent toujours dans le monde du jeu, indépendamment de votre présence ! Vos choix pour décider d'interagir ou non avec ces événements vous rapporteront des récompenses ou des défis.

OPPOSER LA FORCE PVE

Des "Aratai" hostiles vous chassent et vous attaquent en chevauchant leurs propres créatures apprivoisées, alors qu'ils cherchent à chasser les intrus humains de leur monde.

CRÉATION ET PARTAGE DE MODÈLES AVANCÉS

Le rendu instancié et le streaming réseau permettent des performances client et serveur beaucoup plus élevées pour les grandes structures construites par les joueurs, et une distance de tirage plus longue ! Les survivants peuvent configurer et enregistrer leurs propres modèles de construction préférés, les partager et placer des dispositions de modèles potentiels dans le monde pour ensuite les créer en équipe.

IA CRÉATURE BASÉE SUR LES SENSORIELLES

Pas de radar omniprésent - les animaux suivent et chassent désormais par la vue, le son et l'odorat ! Cachez-vous des prédateurs avec un camouflage visuel et des obstructions environnementales, et apprenez à masquer votre odeur ! L'orientation dynamique permet aux créatures de manœuvrer intelligemment autour des obstacles et des structures construites par les joueurs.

PROGRESSION DES PERSONNAGES ET SYSTÈME DE COMPÉTENCES

Gagnez à la fois des points d'expérience grâce au gameplay et des points de connaissance en accomplissant des objectifs clés et en surmontant des défis uniques, pour progresser le long d'un arbre de compétences massif rempli de nouvelles capacités actives, d'avantages et d'avantages passifs.

UTILISATION COMPLÈTE DE LA TECHNOLOGIE UNREAL ENGINE 5

Voyez le feuillage réagir de manière convaincante au passage de la faune, l'écoulement de l'eau en aval autour des obstacles, les nuages d'orage volumétriques, les systèmes météorologiques localisés, la fumée et les particules affectées par les forces physiques, et bien plus encore ! L'avancement fondamental des systèmes d'éclairage permet un cycle jour-nuit plus photoréaliste, générant un éclairage ambiant et des ombres en temps réel dans les environnements naturels et construits par les joueurs !