ARK 2 sortira en exclusivité temporaire pour console sur Xbox Series X et S, et Vin Diesel aura un rôle dans le développement

La cinématique annonçant ARK 2 fut l'une des plus mémorables des Game Awards 2020, et pas que pour les fans du premier épisode. La séquence travaillée, utilisant le moteur du jeu, mettait en effet en scène l'acteur Vin Diesel, qui jouera le personnage de Santiago dans cette nouvelle aventure connectée.

Tao Sila, Global Product Marketing Manager chez Xbox, a de nouveau évoqué le projet sur le blog officiel du constructeur, et pour cause : il sortira en exclusivité temporaire console sur Xbox Series X et S en 2022 ! Quelques menus détails sur le concept du titre ont été donnés, dans la continuité du premier volet.

Désormais, avec ARK II, les joueurs seront plongés dans un nouveau monde brutal de survie primitive contre la bête et l'homme, face aux menaces omniprésentes des dinosaures intelligents hyper-réalistes, d'une faune extraterrestre agressive et des environnements exotiques d'une planète surnaturelle. Les survivants continueront l'histoire dramatique de l'évolution de l'humanité d'ARK, dans cette expérience de survie de bac à sable de nouvelle génération.

L'autre surprise, c'est que Vin Diesel n'aura pas qu'un rôle dans le jeu et ARK: The Animated Series. Il sera en effet producteur exécutif sur la suite, en tant que « fan immense de la franchise » ayant... plus de 1 000 heures de jeu à son actif sur ARK: Survival Evolved ! Difficile de juger son implication dans le projet, mais nous pouvons imaginer qu'il aura un rôle de consultant et d'ambassadeur, pour faire passer ses envies de joueur chevronné et les communiquer au grand public. Si vous aimez le comédien, vous aurez donc de quoi apprécier son travail devant et derrière l'écran. En attendant plus d'information, ARK: Survival Evolved est disponible à partir de 30,59 € sur Amazon.fr.