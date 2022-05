Lost Ark : la mise à jour de mai 2022, la Destruction pour seul destin, détaillée

Amazon Games et Smilegate RPG continuent de suivre leur feuille de route concernant leur MMORPG free-to-play Lost Ark, sorti en début d'année en Occident. Après la grosse mise à jour d'avril 2022 dénommée La Bataille au Trône du chaos, les studios détaillent désormais le contenu attendu en mai avec La Destruction pour seul destin.

Cette mise à jour introduira du contenu end game, avec notamment deux raids de légion et une nouvelle classe de personnage, voici ce qui attend les joueurs :

RAID DE LÉGION : VALTAN (MODES NORMAL ET DIFFICILE)

Il s’agit du premier raid de légion dans la version occidentale de Lost Ark. Les raids de légion sont des activités en équipe ardues et nécessitant d’agir de concert pour déterminer et mettre en œuvre la stratégie qui contrera les caractéristiques, les capacités et les mécaniques particulières de chaque commandant de légion. Les raids de légion étant éprouvants et longs, ils contiennent des portails (ou points de contrôle) qui enregistreront votre progression. Valtan est un raid de légion à deux portails pour huit personnes qui introduit toute une gamme de nouveaux mécanismes. Les joueurs devront avoir atteint le niveau d’objet 1415 pour tenter leur chance en difficulté « normal », et 1445 pour « difficile ». Le raid de légion : Valtan introduira également une nouvelle rareté d'équipement « relique ». Les équipements de rareté relique peuvent être fabriqués à partir de matériaux gagnés lors du raid. Ils octroient davantage de bonus d’armure et d’arme, ainsi que de plus grands bonus de statistiques et plus de nœuds de gravure sur les accessoires.

RAID DE GARDIEN : DESKALUDA

Les gardiens sont de puissantes entités capables de faire pencher la balance en faveur du bien comme du mal. Un nouveau gardien apparaîtra et devra être vaincu avant qu’il ne déclenche une nouvelle ère de ténèbres. Pour tenter votre chance, vous devrez avoir atteint le niveau d’objet 1415. Comme pour les autres raids de gardien, vous pouvez tenter de vaincre Deskaluda en solo ou en équipe, ou avec un maximum de trois autres héros grâce à la rencontre de joueurs. Tout comme lors du raid de légion : Valtan, vous pourrez gagner des accessoires de qualité Relique si vous vainquez Deskaluda.

CLASSE AVANCÉE DU DESTRUCTEUR

Nous avons déjà parlé de l’impact cataclysmique des guerriers sur le champ de bataille, mais aucune classe ne l’incarne aussi bien que le destructeur et son marteau. Armé d’une gamme de capacités lui permettant de foncer dans le tas, ses attaques au marteau sont catastrophiques au point d’avoir une influence sur la pesanteur : le destructeur peut ralentir, projeter, pousser et attirer les ennemis, tout ce qu'il faut pour les anéantir totalement. Grâce aux énormes dégâts de déséquilibre qu’il inflige, le destructeur sera très utile aux équipes qui tentent de vaincre de puissants adversaires. Le destructeur rejoint le berserker, le paladin et le pistolancier, devenant ainsi la quatrième classe avancée du guerrier.

CONTENU SUPPLÉMENTAIRE EN MAI

RAIDS DE GARDIENS (DÉFI)

Les raids de gardiens (Défi) constitueront une nouvelle activité hebdomadaire pour les joueurs et joueuses à la recherche d’un nouveau défi. Chaque semaine, vous pourrez tenter de vaincre trois gardiens de difficulté Défi. Pour affronter chacun d’entre eux, vous aurez besoin d’un niveau d'objet différent. Chaque semaine, un gardien sera remplacé par un nouvel ennemi à affronter. Contrairement aux raids de gardiens classiques, la balance d'équilibre sera appliquée aux raids de gardiens (Défi) pour que le niveau d’objet de votre personnage soit adapté à celui de votre ennemi. Par ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser l’atelier de combat dans la zone des raids. Comme le défi est plus grand, les récompenses sont plus intéressantes. Les récompenses octroyées pour chaque gardien vaincu peuvent être récupérées une fois par expédition et par semaine, et sont plus diversifiées que celles des raids de gardiens classiques.

NOUVELLES QUÊTES ET ACTIVITÉS DANS LE MONDE OUVERT

Activités au Bern-Sud : le mode difficile de la Ligne du Chaos, le boss de terrain Ailes de tonnerre, les portes du chaos du Bern-Sud, le vaisseau fantôme du Bern-Sud et les donjons du chaos du Bern-Sud feront leur entrée en Archésia.

Île de l'Envolée sauvage : Archésia est une terre vaste qui grouille d’une myriade de menaces, même si toutes ne sont pas si redoutables. Désireux de venger leurs amis et familles ayant terminé sur vos tables, les monarcoqs dorés croustillants prévoient d’envahir l’île. Les joueurs se transforment en poulet ou en bière pour combattre le boss monarcoq et gagner des pièces d'événement. Plus vous vainquez les vagues ennemies rapidement, plus vite apparaissent d’autres monarcoqs et plus vous pouvez gagner de pièces ! L’Île de l'Envolée sauvage est un nouvel événement auquel vous pouvez participer en coopération ou en solo pour réprimer cette révolte singulière. Participer à une quête en coopération

NOUVELLES ACTIVITÉS DE GUILDE

Les guildes permettent déjà de trouver des groupes pour les raids et d’utiliser le magasin de guilde, mais de nouvelles activités de guilde en JcE et JcJ seront proposées à partir de mai. Lancez des défis partout en Archésia afin de contrôler les bases de guildes et de prouver que la vôtre est la meilleure.

Siège d'île : cette activité de guilde vous permet de combattre d'autres guildes en JcJ. Votre rang est déterminé par le nombre de points obtenus quand vous remportez des objectifs et vainquez des joueurs ennemis. Gagnez des récompenses et des atouts comme des gemmes (de capacité, notamment) ou des accessoires, entre autres.

Match de raid : entrez dans une base avec votre guilde et affrontez le redoutable dévoreur de sylmaël. Une fois invoqué, vous n'aurez que peu de temps pour coopérer avec votre guilde et le détruire. Plus vous le tuez vite, plus vous progressez dans les classements de guilde.

Si vous ne faites pas encore partie d’une guilde, il est temps d’en rejoindre une ! Utilisez le raccourci [Alt-U] ou rendez-vous dans le menu des guildes qui se trouve dans la liste de menus en appuyant sur Échap. Ensuite, si vous n’êtes pas encore dans une guilde, vous pouvez les parcourir et demander à en rejoindre une. De nombreux créateurs de contenus Lost Ark ont créé des guildes pour leurs communautés, alors vérifiez que vous n’appartenez pas déjà à l’une d’elles ou à une guilde d’amis.

GARDE-ROBE DE NERIA

Les joueurs semblent souhaiter davantage d’apparences, alors nous ajoutons la garde-robe de Neria mensuelle aux mises à jour de boutique habituelles qui sortiront en mai. Il s’agit d’une boutique éphémère vendant des apparences individuelles (pour la tête, le buste, les jambes, etc.) et qui sera accessible pendant un mois environ. Vous pourrez y acheter des objets spécifiques pour votre personnage comme des casquettes, des t-shirts, des jeans, des robes ajustées et évasées, et plus encore. Votre personnage affrontera des boss mythiques vêtu de vêtements modernes.

MISES À JOUR D'ORDRE GÉNÉRAL

Le mois de mai verra de nombreuses améliorations d’ordre général, y compris des indicateurs d'attaques frontales et dans le dos, la possibilité de consulter la participation au contenu quotidien et hebdomadaire dans un nouveau menu, des modifications de l’interface, des fonctionnalités de recherche d’équipe et d’invitation de groupe améliorées, une mise à jour du démantèlement du butin, des fonctionnalités plus ergonomiques pour le marché et l’hôtel des ventes, et quelques nouveautés sympa comme la faculté d’invoquer des montures favorites au hasard, et de nouvelles coiffures !

AJUSTEMENTS ET MISES À JOUR DE L'ÉQUILIBRE

Smilegate RPG a récemment sorti un correctif de l'équilibre de nombre de ses classes avancées afin d’ajuster et de mieux définir leurs rôles sur le champ de bataille, notamment l’impact de la classe avancée du destructeur. Les personnes qui ne sont pas au courant de ces modifications pourront en savoir plus en lisant les notes de mise à jour et les constateront en Archésia.