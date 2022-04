Lost Ark : la roadmap d'avril et mai 2022 dévoilée avec des classes et des raids

Déjà bien populaire à l'autre bout du monde, Lost Ark est arrivé en Occident en février dernier grâce à Amazon Games. Le MMORPG de Smilegate RPG a affolé les compteurs sur Steam, et il accueille des mises à jour de contenu pour coller avec l'expérience proposée en Corée du Sud depuis des années déjà.

Nous avions déjà eu droit à du contenu en mars, mais les développeurs dévoilent désormais la roadmap pour les mois d'avril et mai 2022, avec pas mal de choses à découvrir dans les prochaines semaines :

AVRIL

NOUVELLE CLASSE AVANCÉE DU MARTIALISTE : LA LANCIÈRE

Adepte d’un type d’art martial artistique et mortel, la lancière pourfend les ennemis sur le champ de bataille en combinant ses attaques, sa lance, et son glaive. La lancière dispose de deux jeux de capacités distincts, Focalisation et Déchaînement, dont les postures et les capacités sont incarnées par ses deux armes. La lance, plus courte, lui permet d’infliger un torrent d’attaques grâce à la posture Déchaînement, tandis que le glaive, plus long, tire parti de la posture Focalisation pour asséner d’élégants coups mortels et des attaques renversantes. Là où certaines classes exigent de se concentrer sur l’une de ces armes, une lancière efficace saura développer tout son potentiel en créant un équilibre entre les deux postures. Elle emmagasinera de l’énergie dans sa posture de départ de sorte à conférer un bonus de caractéristique percutant à sa deuxième posture. La lancière rejoint l’élémentiste, la spirite, l’essentialiste, et la pugiliste et devient la cinquième classe avancée du martialiste.

NOUVEAU CONTINENT - BERN-SUD

Les colons du Bern-Sud ont emprunté les technologies de différentes races pour transformer ces terres autrefois stériles en un lieu où l’eau et la verdure abondent. Après avoir entendu la rumeur des dangers accablant le Bern-Nord, le sénat décida de fermer les portes du Bern-Sud et de former un nouvel ordre de chevalerie. Soupçonneuse, Ealyn, la reine du Bern, ordonna à la chevalière commandante Avele de mener l’enquête. Que se trame-t-il donc dans ce continent paisible ? Élucidez les mystères du Bern-Sud en explorant cette nouvelle région, rencontrez de nouveaux personnages et terminez des quêtes. Bern-Sud devient le deuxième continent de palier 3 après Punika, et nécessite un niveau d'objet de 1340. Nous publierons davantage d’informations sur la façon d’atteindre le palier 3 et de participer à cette nouvelle aventure pour les personnes qui ont commencé à jouer récemment.

MAI

Nous vous avons promis d’être honnêtes, parfois très directs, et nous allons l’être aujourd’hui. Nous prévoyons absolument d’intégrer la classe avancée du destructeur et les améliorations d’ordre général en mai, mais le raid de légion : Valtan et le raid de gardien : Deskaluda seront repoussés si nous pensons qu’ils risquent d’être une source de pression au sein de la communauté. Nous finirons par introduire ces contenus de fin de jeu, mais tout le monde devrait se sentir libre de continuer à progresser à son propre rythme.

Nos données indiquent d’une portion suffisante de nos joueurs actifs atteindra, ou sera près d’atteindre, les niveaux d’objets requis pour participer au contenu de fin de jeu de haut niveau d’ici mai. Notre objectif est de fournir du contenu amusant aux joueurs, même s'il s'adresse aux niveaux supérieurs, sans jamais qu'ils aient l'impression qu'ils doivent payer pour suivre le rythme.

NOUVELLE CLASSE AVANCÉE DU GUERRIER : DESTRUCTEUR

Nous avons déjà parlé de l’impact cataclysmique des guerriers sur le champ de bataille, mais aucune classe ne l’incarne aussi bien que le destructeur et son marteau. Armé d’une gamme de capacités lui permettant de foncer dans le tas, ses attaques au marteau sont catastrophiques au point d’avoir une influence sur la pesanteur : le destructeur peut ralentir, projeter, pousser et attirer les ennemis, tout ce qu'il faut pour les anéantir totalement. Le destructeur rejoint le berserker, le paladin et le pistolancier, devenant ainsi la quatrième classe avancée du guerrier.

RAID DE GARDIEN (ÉPREUVE)

Les Raids de gardien (Épreuve) constituent une nouvelle activité hebdomadaire pour les joueurs en quête de défis. Chaque semaine, les joueurs pourront tenter de combattre trois fois des Gardiens dans des épreuves. Chaque Gardien a son propre niveau d'objet requis pour entrer et chaque semaine, un des Gardiens sera remplacé par un ennemi différent. À la différence des raids de Gardien normaux, les Raids de gardien (Épreuve) appliqueront « Balance d'harmonie » afin que le niveau d'objet de vos personnages soit ajusté en fonction de celui de leur ennemi. De plus, les joueurs ne pourront pas utiliser l'atelier de combat dans la région du raid. Cependant, de plus grands défis s'accompagnent de meilleures récompenses. Des récompenses pour chaque Gardien (Défi) peuvent être obtenues une fois par expédition, par semaine, et offrent des récompenses plus variées que les raids de Gardien normaux.

MAI – PROVISOIRE

NOUVEAU RAID DE GARDIEN : DESKALUDA

Les gardiens sont des puissantes entités capables de faire pencher la balance en faveur du bien comme du mal. Un nouveau gardien apparaîtra et devra être vaincu avant qu’il ne déclenche une nouvelle ère de ténèbres. À son arrivée, Deskaluda figurera parmi les plus puissants gardiens d’Archésia. Il vous faudra un niveau d'objet élevé pour le rencontrer (1415). Comme pour les autres raids de gardien, vous pouvez tenter de le vaincre en solo ou en équipe, ou avec un maximum de trois autres héros grâce à la rencontre de joueurs.

RAID DE LÉGION : VALTAN (NORMAL ET DIFFICILE)

Ceci marquera l’arrivée du premier raid de légion dans la version occidentale de Lost Ark. Les raids de légion sont des activités en équipe ardues et nécessitant d’agir de concert pour déterminer et mettre en œuvre la stratégie qui contrera les caractéristiques, les capacités et les mécaniques particulières de chaque commandant de légion. Les raids de légion étant éprouvants et longs, ils contiennent des portails (ou points de contrôle) qui enregistreront votre progression au fil du raid. Valtan est un raid de légion pour huit personnes qui introduit toute une gamme de nouveaux mécanismes. Vous devrez avoir atteint le niveau d’objet 1415 pour y participer. Nous vous en dirons plus sur les raids de légion à l’approche de la mise à jour de mai.