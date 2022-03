Lost Ark : la grosse mise à jour de mars est lancée, voici les détails

Lost Ark a enfin fait le chemin jusqu'en Occident grâce à Amazon Games, mais le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur de Smilegate RPG a encore un tas de choses à proposer aux joueurs. Comme annoncé récemment, les développeurs viennent de publier la première grosse mise à jour majeure de leur MMORPG.

Cet énorme patch est déjà disponible dans Lost Ark et il corrige plusieurs bugs, mais rajoute surtout pas mal de contenu, tout cela est détaillé ici :

PROJECTEUR

SÉRIE DE QUÊTES DE KADAN

Découvrez un nouveau scénario contenant des quêtes, de nouvelles îles et des moments cinématiques. Ces quêtes incluront un ensemble de nouveaux personnages et de personnages récurrents. Vous en apprendrez plus sur les Sidéraux et partirez à la recherche du légendaire Kadan, le premier tueur de gardiens, tout en continuant à cherche l’Arche finale.

Vous devrez avoir terminé Feiton ainsi que les quêtes suivantes : « Yorn : Que la lumière soit », « Îlot aux Murmures : Le début de notre histoire » et « Île du Bambou illusoire : La fin des épreuves » avant de pouvoir commencer les nouvelles séries de quêtes de fin de jeu. Isteri et l’île du Bambou illusoire sont recommandés pour les personnes ayant un niveau d'objet de 1100.

RAID ABYSSAL : ARGOS

Tout comme dans les raids de gardien que les joueurs ont découvert dans leurs aventures en Archésia, les participants devront collaborer avec d’autres personnes pour vaincre le gardien Argos avant la fin du temps imparti, tout en ayant un nombre de réanimations limité pour le groupe. Vous devrez vous y mettre à huit pour affronter l’adversaire implacable qu’est Argos.

Vous devrez passer par trois phases distinctes en collaborant avec vos alliés pour vaincre ce puissant gardien. Argos gagnera en puissance et disposera de mécaniques et de comportements offensifs différents avec chaque phase. Chaque phase propose sa propre table de récompenses (récupérables une fois par semaine) et exige un niveau d'objet différent pour y participer.

Phase 1 : niveau d'objet 1370

Phase 2 : niveau d'objet 1385

Phase 3 : niveau d'objet 1400

Pour affronter Argos, les joueurs doivent d'abord terminer la quête de guide « Raid abyssal déverrouillé ! ». Ceux qui remplissent les conditions requises peuvent participer à la rencontre en passant par la statue du Raid abyssal dans les villes principales, où ils peuvent chercher des compagnons de combat via un système de recherche de joueurs ou en trouvant un groupe spécifique. Il est également possible de trouver un groupe et de participer au combat en cliquant sur le bouton « Trouver un groupe » situé sous la mini carte.

MISES À JOUR GÉNÉRALES

GRAND PRIX D’ARCHÉSIA

Vous voulez vivre une expérience différente après l’intensité des raids abyssaux et des matchs de l’Ordalie ? Alors, tentez l’évènement à durée limitée du Grand Prix d’Archésia, disponible le mois prochain. Ce mode voit deux équipes de sept (7c7) s’affronter sur un circuit en étant transformées et en tentant d’atteindre leur objectif tout en empêchant l’équipe adverse d’avancer. Vous progresserez en atteignant vos objectifs et en mangeant des gâteaux ! Le Grand Prix d’Archésia sera en ligne pendant environ un mois après la mise à jour de mars, jusqu'à la sortie de la mise à jour d'avril.

Un PNJ nommé « Responsable du Grand Prix d’Archésia » arrivera dans chaque ville principale (en dehors de Fierbourg) pour vous aider à participer à l’évènement en vous donnant une quête « [Évènement][Quotidienne] Aller à l’arène ! ». Les joueurs doivent être au niveau 50 pour participer à l'évènement. Veuillez noter qu'il y a un problème connu : la messagerie pour cette condition n'est disponible qu'en anglais en jeu.

ORDALIE COMPÉTITIVE SAISON 1

Contrairement au reste de la mise à jour de mars, la mise à jour initiale posera les bases de la saison 1 de l’Ordalie, et la saison commencera plus tard dans le mois. Nous vous informerons de l'horaire exact du début de la saison.

C’est l’heure d’affûter vos compétences de JcJ ! La première saison de l’Ordalie, un mode compétitif dans lequel vous pourrez vous affronter entre vous pour obtenir du prestige et des récompenses, arrive. Vous pourrez faire la queue en solo pour le mode « Match à mort en équipe ». Au fil de vos victoires et de vos défaites de la saison, vous pourrez suivre votre score moyen de match compétitif. Votre rang est déterminé par votre score, tout comme les récompenses que vous recevrez à la fin de la saison. Pour participer, vous devrez jouer à l’Ordalie et atteindre le palier 1, alors assurez-vous de participer à des matchs avant le début de la saison 1 !

NOUVELLES APPARENCES

Ajout de la collection d'apparences Présage dans la boutique en jeu. Ces éléments cosmétiques seront disponibles en échange de cristaux royaux jusqu'à la sortie de la mise à jour d'avril.

NOUVEAUX BONUS DE CONNEXION

La mise à jour de mars ajoutera une nouvelle piste pour que les joueurs reçoivent des récompenses quotidiennes en cas de connexion et de récupération quotidienne. Les récompenses incluent une variété de matériaux utiles, tels que des matériaux d'affinage, des coffres de sélection d'affinité, des paquets de cartes, et bien plus encore ! Cette piste comportera 25 bonus quotidiens, ainsi que des récompenses supplémentaires aux seuils de 10, 15 et 20 jours. Ces récompenses seront disponibles jusqu'à notre mise à jour d'avril.

Europe Ouest aura des bonus de connexion modifiés pour aider les joueurs qui ont changé de région à rattraper la différence. Nous donnerons bientôt plus d'informations sur nos forums officiels pour les joueurs d'Europe Ouest.

CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES