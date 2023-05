Lost Ark : la mise à jour de mai 2023 avec la classe Tueuse est lancée

Amazon Games et Smilegate RPG continuent de s'occuper de la version occidentale de Lost Ark, leur MMORPG free-to-play. Ce matin, le titre a accueilli la grosse mise à jour du mois de mai 2023, rajoutant notamment la Tueuse, cinquième classe avancée du Guerrier, qui nous montre ses talents dans une petite vidéo :

Ce n'est évidemment pas la seule nouveauté du mois, les développeurs détaillent le contenu de cette mise à jour mensuelle, voici les points importants :

À LA UNE

CLASSE AVANCÉE DE LA TUEUSE

La tueuse est la cinquième classe avancée du guerrier. C’est un peu une version féminine du berserker. Adepte du combat rapproché qui sème la zizanie sur le champ de bataille avec son espadon et son mode Fureur, cette classe puissante peut surpasser n’importe quel adversaire. Les attaques réussies par la tueuse remplissent sa jauge de spécialité Fureur. Quand celle-ci est pleine, le mode Fureur peut être enclenché. Ce mode augmente considérablement les dégâts infligés par la tueuse et sa rapidité de mouvement, et permet d’utiliser une compétence de spécialité appelée Férocité (spécifique à la tueuse) pour asséner de puissantes attaques tranchantes et perforantes. En mode Fureur, la vit. d'attaque, la vitesse de déplacement et le taux de coups critiques sont grandement augmentés. (Vit. d’attaque +20 %, vitesse de déplacement +20 %, taux de coups critiques +30 %). Férocité vous permet d’exécuter une entaille rapide sur les ennemis devant vous pour leur infliger des dégâts, puis d’effectuer une puissante perforation, les repoussant pour encore plus de dégâts. Cette compétence n’est disponible qu’en mode Fureur, et peut être utilisée avec la touche [Z].

Apprenez-en davantage sur les compétences de la tueuse et ses gravures dans l’Académie Lost Ark : Tueuse.

CUBE D’ÉBÈNE

Qu’est-ce qui se cache derrière le sceau du cube ? Pourquoi ont-ils fabriqué ce cube ? Le cube est une ruine secrète construite par les haals, une race ancienne touchée par le pouvoir des dieux. Après la disparition des haals, le cube a été envahi par des monstres et des démons. Le sceau du cube a été enlevé, et son véritable nom révélé : le cube d’ébène. Des aventuriers se réunissent pour briser l’interdiction du cube, allez-vous les rejoindre ?

Repoussez des vagues d'ennemis dans un nouveau mode qui combine l'Assaut des boss et le Cube. Toutes les récompenses de ces deux activités seront également combinées. La satisfaction de finir le Cube d'ébène sera ainsi d'autant plus grande, en plus de vous faire gagner du temps. Il existe quatre rangs distincts : Argent, Or, Platine et Diamant. De l'argent, des gemmes, des pierres de bond, des cartes d’XP, des gravures de combat, des matériaux d’aide à l'affinage peuvent être gagnés, et des niveaux Chance et Méga chance peuvent être rencontrés aléatoirement avec des récompenses bonus. Le Cube d'ébène comprendra trois niveaux :

1re Interdiction : niveau d'objet 1302+ ;

2e Interdiction : niveau d'objet 1490+ ;

3e Interdiction : niveau d'objet 1540+.

Apprenez-en davantage sur la conversion de ticket de l’Assaut des boss et du Cube dans l'article d'annonce du Cube d’ébène.

GARDIENS D’ÉVÈNEMENT

Les gardiens d’évènement reviennent en Archésia ! Découvrez une version différente des raids de gardiens, dans laquelle vous affronterez des gardiens (en solo ou en groupe) dans une arène soumise à la balance de l'harmonie. Pour entrer dans l’arène, vous devrez avoir atteint le niveau de combat 50 et le niveau d'objet 250. Vous aurez pour objectif d’attaquer le gardien d’évènement pour lui faire lâcher des bonus, qui s’accumuleront jusqu’à trois fois. Les bonus vous octroieront une augmentation de dégâts colossale. Une fois les trois gardiens vaincus, des jetons tomberont dans un coffre de récompenses que vous pourrez ouvrir une fois par jour et par personnage. Vous pourrez dépenser les jetons obtenus auprès d’un vendeur de l’évènement, qui vous proposera différentes récompenses à gagner chaque semaine.

ÉVÈNEMENTS DE PROGRESSION

Grâce à cette mise à jour, un évènement croissance express de la Punika et hyper express plus (II) accompagnera le lancement de la tueuse le 10 mai et se prolongera jusqu’au 9 août. Même s’il n’y aura pas de nouvelle histoire express, l’évènement existant peut être utilisé avec la tueuse si vous n’avez pas déjà désigné un personnage. Il restera actif jusqu’au 14 juin. Les autres évènements lancés en mars avec l’arrivée de l’artiste continueront jusqu’à leur date de fin prévue, le 14 juin.

CROISSANCE EXPRESS DE LA PUNIKA

Avec cette version de la croissance express de la Punika, vous recevrez un équipement de niveau d’objet 1340, et contrairement aux évènements de croissance express de la Punika passés, l’amitié de Berver n'a pas besoin d’être terminée pour recevoir ce passe. Pour empêcher les bots d’atteindre les zones de fin de jeu, seuls les joueurs avec le statut Confiance ou avec un compte Lost Ark créé avant le 14 décembre 2022 se verront accorder Croissance express. Si de nombreux joueurs ont rempli les conditions ou ont reçu un statut Confiance, celles et ceux qui font leurs premiers pas en Archésia peuvent atteindre le statut de confiance de diverses manières, et choisir celle qui leur convient le mieux. Tout d'abord, elles peuvent activer l'authentificateur mobile Steam Guard et faire le nécessaire pour que leur profil Steam ne soit plus un compte d’utilisateur limité et bénéficie du statut de confiance Steam (« Trusted »). Cette méthode ne nécessite aucun achat Lost Ark. On peut aussi accéder à ce statut de confiance en effectuant un achat dans Lost Ark via Steam ou Amazon.

ÉVÈNEMENT HYPER EXPRESS II

Dans la même veine que la croissance express de la Punika, vous pourrez choisir un personnage ayant un niveau d’objet entre 1340 et 1460 pour participer à l’évènement Hyper express plus II : il gagnera des matériaux d’affinage et atteindra plus rapidement le niveau d'objet 1460. Le personnage désigné gagnera des récompenses tous les 15 niveaux d'objet jusqu’au niveau 1460 (tout en ayant un taux de chance de réussite d’affinage fixe de +20 %), notamment de l’argent, des matériaux d'affinage, des gemmes, des gravures et bien plus encore !

Système d'aide à la gravure

Le système d’aide à la gravure est une nouvelle fonctionnalité disponible avec l’hyper express plus, permettant de choisir 4 gravures utilisées au niveau 3 de l'évènement. Voici comment procéder :

Après la sélection d’un personnage hyper express plus, le bouton d’aide à la gravure s’allumera ;

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la page d’aide à la gravure et sélectionnez les 4 gravures de votre choix ;

Appuyez sur le bouton « Activer l’aide à la gravure » pour commencer à utiliser leurs effets.

Les effets de l’aide à la gravure seront également indiqués dans le profil de votre personnage.

ORDALIE COMPÉTITIVE SAISON 3

Le nombre de pièces de courage gagnées la saison dernière a été réinitialisé à 0.

Vous pouvez à nouveau gagner des points de palier JcJ.

Les joueurs et joueuses Argent, Or, Platine, Diamant et Maître recevront des récompenses spéciales en fin de saison.

Les récompenses d'honneur achetées lors de la saison 3 seront disponibles jusqu'au début de la prochaine saison.

Avec le début de la saison 3, la boutique de l'Ordalie a été renouvelée. Plus vous atteignez un rang élevé, plus vous pouvez échanger d'objets.

Le rang 200 - 31 était auparavant nécessaire pour obtenir le rang Maître ; il faut désormais avoir atteint le rang 100 - 11.

Le rang 30 - 1 était auparavant nécessaire pour obtenir le rang Grand maître ; il faut désormais avoir atteint le rang 10 - 1.

MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE

Les premières apparences orientales exclusives arrivent avec un lancement spécial d'apparences pour la classe avancée de la tueuse. Apprenez-en davantage sur les nouvelles apparences « Nightrider » de l’Arthéline demain dans un blog spécial en coulisses, mais vous les trouverez présentées ci-dessous d’ici là. Avec les nouveaux cosmétiques, davantage d’objets peuvent être prévisualisés, comme les familiers et les structures de forteresse.

COLLECTION DE COSMÉTIQUES NIGHTRIDER DE L’ARTHÉLINE

ASSASSIN

TIREUR D'ÉLITE

MARTIALISTE

MAGE

SPÉCIALISTE

GUERRIER

FAMILIER CHIEN DE CHASSE

MONTURE MACHINALIS

COSMÉTIQUES COLÈRE ÉQUILIBRÉE DE LA TUEUSE