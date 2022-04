Lost Ark : la Bataille au Trône du chaos commence déjà avec une bande-annonce

Amazon Games et Smilegate RPG l'avaient annoncé récemment, Lost Ark va avoir droit à une grosse mise à jour en ce mois d'avril 2022, rajoutant du contenu pour les joueurs. Tout cela avait déjà été détaillé, mais les studios refont le point et partagent surtout une bande-annonce de lancement un peu en avance :

Cette mise à jour dénommée Bataille au Trône du chaos rajoutera ainsi la classe de la Lancière, la région de Bern-Sud et l'Ordalie pour les combats en PvP, tout est expliqué ici :

LA LANCIÈRE

UNE NOUVELLE CLASSE ARRIVE EN ARCHÉSIA :

La lancière dispose de deux jeux de capacités, chacune étant représentée par une arme : la lance et le glaive. La meilleure façon de tirer pleinement parti de son style éloquent et mortel d’art martial est de trouver un équilibre entre ses deux postures.

BERN-SUD

L’OBSCURITÉ S'ÉPAISSIT, PRÉPAREZ-VOUS AU COMBAT :

Autrefois florissante et paisible, Bern-Sud dissimule une part d'ombre. Des hordes de démons ont commencé à se réunir sur ses rives. Ils gardent le Trône du chaos qui relie Petrania et Archésia. C’est le combat pour lequel vous avez tant travaillé. Avec l’aide de vos alliés, vous devrez les arrêter, briser le lien et refermer la porte du chaos.

ORDALIE

PÉNÉTREZ DANS L'ORDALIE POUR UNE EXPÉRIENCE JCJ STIMULANTE :

Choisissez entre un combat de capture, où votre équipe devra obtenir le fragment d'élysium en premier ; un combat défensif, où vous devrez protéger votre fragment d'élysium à tout prix ; et un match à mort en équipe, où les fragments d'élysium vous seront utiles, mais où seul votre nombre de victimes compte. Autre avantage de l’Ordalie ? Vous gagnerez des récompenses comme de la monnaie de JcJ, de l’EXP, et du butin.