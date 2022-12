Lost Ark : la collaboration avec The Witcher annoncée en Occident

Lost Ark a débarqué en début d'année en Amérique, en Australie et en Europe grâce à Amazon Games, mais le MMORPG de Smilegate RPG est déjà connu depuis longtemps en Corée, qui a droit à du contenu avant le reste du monde. Et justement, une collaboration avec The Witcher a été lancée en Asie la semaine dernière.

Bonne nouvelle pour nous, cette collaboration entre Lost Ark et The Witcher vient d'être annoncée pour l'Occident. Il faudra cependant attendre jusqu'en janvier 2023 pour découvrir ce contenu, les développeurs préférant que les joueurs profitent d'abord de la mise à jour Festin entre amis lancée il y a quelques jours et célébrant les fêtes de fin d'année.

La collaboration Lost Ark x The Witcher permettra de se rendre sur une nouvelle île afin de rencontrer les personnages des jeux de CD Projekt, et de retrouver des objets cosmétiques dans la boutique, sans oublier de nouvelles cicatrices de personnages, des cartes, des structures de forteresses ou encore des émojis. En attendant, vous pouvez retrouver des visuels ci-dessus et des packs de démarrage de Lost Ark sur Amazon.