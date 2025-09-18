RUMEUR : encore un gros jeu Xbox porté sur PS5 très prochainement

Microsoft continue de publier ses jeux Xbox Game Studios sur PlayStation 5 avec succès. Ces derniers mois, les joueurs ont pu découvrir Forza Horizon 5, Senua's Saga: Hellblade II et Indiana Jones et le Cercle Ancien, ce dernier n'est d'ailleurs resté exclusif aux Xbox Series X|S que cinq petits mois. Et, selon un média polonais, un autre gros jeu jusqu'ici exclusif aux Xbox devrait être porté sur PS5 prochainement.

Microsoft Flight Simulator 2024 bientôt sur PS5 ?





PPE.pl cite l'insider Graczdari et affirme que Microsoft Flight Simulator 2024 va être porté sur PlayStation 5, la sortie serait prévue en novembre prochain. Le titre, développé par les Français d'Asobo Studio, a vu le jour en novembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, il permet de piloter de nombreux avions et autres engins volants avec un réalisme accru. Selon PPE.pl, Microsoft Flight Simulator 2024 aurait même droit à une édition physique, mais avec des tirages très limités. Selon une autre rumeur, deux autres gros jeux Xbox devraient être portés sur PS5 eux aussi.

Où est la boîte d'Oblivion Remastered ?





PPE.pl évoque également la version physique de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, évoquée cet été, mais jamais officialisée par Bethesda. L'éditeur aurait retardé son annonce, qui devrait survenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines, certains distributeurs ayant même déjà ouvert les précommandes. Si rien n'a changé en interne, la sortie devrait se faire à la mi-octobre 2025.

