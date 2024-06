Street Fighter 6 : de belles collaborations avec SNK et le retour d'un ennemi iconique pour les DLC de l'Année 2 !

Les amateurs de jeux de baston ont eu plusieurs occasions de se réjouir cette nuit durant le Summer Game Fest Live 2024, dont les joueurs de Street Fighter 6, qui ont accueilli Akuma en mai. Capcom y a en effet dévoilé sa feuille de route pour l'Année 2 avec les quatre prochains combattants qui verront le jour au fil des saisons. Si deux d'entre eux sont bien issus de la licence de l'éditeur, il y aura également des invités de marque iconiques pour le moins inattendus. Et c'est sous la forme d'une bien belle bande-annonce animée que la révélation a eu lieu.

Alors que Luke et Jamie s'affrontent non pas sur le ring, mais devant un écran cathodique au stick arcade, c'est la légende Terry Bogard qui entre en scène avec sa casquette Fatal Fury et le reste de son look reconnaissable entre tous. Plus subtile dans son apparition, c'est la resplendissante Mai Shiranui qui les rejoint ensuite. Loin de là, c'est une combattante qui n'avait pas été vue depuis Street Fighter X Tekken qui ressurgit, la Kenyenne Elena, dont Lily avait croisé la route. Et en guise de cerise sur le gâteau, c'est le visage démoniaque de M. Bison qui revient nous hanter. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour découvrir ce dernier dans SF6, car il est le premier sur la liste :

M. Bison / Vega : été 2024 ;

Terry Bogard : automne 2024 ;

Mai Shiranui : hiver 2025 ;

Elena : printemps 2025.

Si vous êtes pressés de découvrir le gameplay de M. Bison, un aperçu sera disponible ce samedi à 17h00.

Capcom ne perd pas de temps, car le Year 2 Character Pass et le Year 2 Ultimate Pass sont d'ores et déjà en vente dans les différentes boutiques en ligne.

Year 2 Character Pass - 29,99 € 4 personnages supplémentaires

4 couleurs supplémentaires : Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1

Bonus d'achat : 4 200 Drive Tickets Year 2 Ultimate Pass - 49,99 € 4 personnages supplémentaires

4 couleurs supplémentaires : Couleurs 3 à 10 pour la tenue 1

4 tenues supplémentaires : Tenue 2 (inclut les couleurs 1 à 10)

4 tenues supplémentaires : Tenue 3 (inclut les couleurs 1 à 10)

2 stages supplémentaires

Bonus d'achat : 7 700 Drive Tickets

Si Street Fighter 6 vous intéresse, il est vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC. Il est aussi en promotion sur le PlayStation Store.

