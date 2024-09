Overwatch 2 : encore un célèbre anime bientôt rajouté avec une collaboration

Depuis le lancement d'Overwatch 2, Blizzard enchaîne les collaborations, surtout du côté des animes. One-Punch Man et Cowboy Bebop se sont déjà invités dans le FPS free-to-play avec des skins plus ou moins réussis, mais prochainement, ce seront les Alters imaginés par Kōhei Horikoshi qui débarqueront dans OW 2.

Blizzard annonce en vidéo une collaboration avec l'anime My Hero Academia, déjà aperçu dans Fortnite il y a quelques mois. Comme pour les deux autres partenariats du même genre, il faut s'attendre à de simples tenues pour les Héros à acheter dans la boutique, la bande-annonce ci-dessus dévoile les skins Tracer - Izuku Midoriya, Juno - Ochako Uraraka, Reinhardt - All Might, Faucheur - Tomura Shigaraki et Kiriko - Himiko Toga.

Chaque skin sera disponible indépendamment ou dans un Mega Bundle du 17 au 30 octobre prochain, mais du côté des récompenses gratuites, il faudra se contenter de tags et porte-bonheur en terminant des parties. Si ces skins pour Overwatch 2 vous intéressent, vous pouvez déjà retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.