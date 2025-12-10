Overwatch 2 : la Saison 20 est lancée, voici Vendetta, la Féérie hivernale et les autres nouveautés

L’hiver est de retour sur le champ de bataille d’Overwatch, mais cette année n’apportera pas que du chocolat chaud, des cookies et l’ambiance festive habituelle. Un personnage de dégâts au service du mal débarque, les arènes se transforment, le passe de combat déborde de trésors givrés et les éléments du décor ont appris à se rebiffer.

Rassemblez votre équipe et installez-vous confortablement… il est temps de découvrir la magie (et les méfaits) que l’hiver a préparée pour vous !

Le premier personnage de dégâts de mêlée





Ce ne serait pas l’hiver sans une bonne tempête. Celle-ci se nomme Vendetta, le premier personnage de dégâts de mêlée de l’histoire d’Overwatch ! Après un passé mouvementé avec la Griffe, elle débarque avec de grandes ambitions pour son avenir. Héritière d’Antonio Bartalotti, elle s’est vu refuser ce qui lui revenait de droit et s’est battue pour atteindre le sommet dans l’arène du Colosseo avec une férocité et une ambition sans limites. La voilà maintenant sur le champ de bataille avec une épée en main et un plan mûrement réfléchi.

Vendetta s’épanouit dans la proximité du combat rapproché. Elle s’élance, frappe, bondit et réduit la distance avec un style quasi royal (si les familles royales réglaient toujours leurs disputes en croisant le fer). Chaque coup d’épée porte sa colère. Chaque geste témoigne de son assurance. Et chaque victoire vous semblera méritée. Son arsenal marie mobilité et puissance, élégance et fureur. Elle est inévitable. Et elle est venue réclamer vengeance et se faire une place dans votre collection d’actions de la partie. Arriva la punizione !

Rapport du Stadium





Un vent glacial souffle dans les rues enneigées du Stadium, qui évolue encore. Les nouveaux héros Doomfist et Wuyang rejoignent le combat, avec un rééquilibrage complet de Cassidy pour aiguiser davantage vos tactiques. Un nouveau rang du Top 500 vient récompenser vos efforts avec un objectif digne de ce nom et une réinitialisation des rangs arrive pour vous pousser à retenter d’atteindre les sommets enneigés du classement. Au cours de votre progression, vous trouverez le modèle Faucheur chasseur de League 6, ainsi qu’une carte de Contrôle en Chine qui permettra de façonner un tout nouveau chaos.

Le Stadium continue d’évoluer pour vous proposer un mode qui fait la part belle aux tactiques ingénieuses et aux actions de grande classe. Chaque saison vise à vous fournir davantage d’outils pour que chacune de vos parties soit différente de la précédente.

Mises à jour des parties compétitives





Avec la saison 20, la pression monte aussi dans les parties compétitives. Le score de Challenger alimentera la course pour le Top 500, et chaque partie comptera dans votre ascension vers le haut du classement. Les séries de victoires vous propulseront vers le haut, tandis que les bonus de file d’attente faciliteront votre progression. Pour la première fois, les meilleurs joueurs et joueuses du jeu auront une véritable visibilité sociale afin que les streamers et streameuses ainsi que les personnes aux ambitions e-sportives puissent davantage briller au sein de la communauté.

En revanche, les tricheurs et tricheuses ne passeront pas l’hiver. Après leur exclusion, vous récupèrerez la progression de rang que vous aviez perdu à cause des défaites injustes, ce qui permettra d’avoir un classement plus fidèle et juste. Et à mesure que le rang Challenger continue de se rapprocher de notre écosystème e-sportif, vos victoires pourraient vous mener à des tournois FACEIT, à vous faire repérer par des équipes de l’OWCS et plus encore ! Si vous rêviez d’une carrière pro, c’est le moment de laisser votre empreinte.

Mode Méfaits et magie





Passons maintenant à la saison des grelots, des paillettes et des explosions de confettis. La Féerie hivernale fait son retour du 9 décembre au 7 janvier avec Méfaits et magie, le mode de jeu populaire de cache-cache, sur une carte familière enneigée. Pendant les deux premières semaines, vous vous cacherez dans le décor ou traquerez vos adversaires déguisés dans une ambiance festive tout en tirant avec armes en intérieur (cette action est fortement déconseillée (illégale, même)).

Mais, au milieu de l’évènement, la magie opère. Les éléments du décor prennent vie, étirent leurs petits membres en bois et décident que ça suffit. La Féerie de Méfaits et magie donne vie à vos déguisements et vous permet de riposter avec un charme explosif. Le pain d’épice mord. Les bonhommes de neige explosent. L’ambiance festive part littéralement en fumée. Au milieu de l’agitation, vous pouvez obtenir Chacal démon gelé et Cassidy montagnard gelé, suivre votre progression sur la page de l’évènement et profiter du joyeux chaos des fêtes avec vos ami(e)s en évitant toutes ces rafales de sucres d’orge.

Évènement Féerie hivernale





Cette année inclut également un système de récompenses festives divisé en trois parcours pour obtenir les objets ornementaux qui représentent le mieux votre style. Terminez tous les défis de la Féerie hivernale et des autres modes pour gagner des cookies de Noël à dépenser ensuite sur trois parcours : Tracer lutin, Chacal Krampus et Torbjörn père Noël. Chaque parcours offre son propre ensemble de cadeaux, d’étapes et de caractère qui vous permet d’évoluer à votre rythme tout en vous habituant à la douce et joyeuse ambiance des fêtes.

Récupérez vos cookies et venez vous battre dans cette ambiance d’hiver conviviale du 9 décembre au 7 janvier.

Modèle héroïque Cassidy desperado divin





S’il fallait un héros pour incarner la lumière dorée d’un lever du soleil, ce serait Cassidy. Le modèle héroïque Desperado divin vous transformera en un dieu rayonnant du désert avec des effets visuels éclatants, un son immersif et toute l’assurance d’un cowboy qui n’a pas peur d’éclipser le soleil. Vous pourrez débloquer de nouvelles coiffures, les magnifiques coloris Crépuscule mauve et l’Aube bleu métallique, puis illuminer le monde qui vous entoure d’une lueur céleste avec le dernier niveau.

Ce modèle mythique offre un effet spectaculaire, entre l’assurance à toute épreuve de Cassidy et l’éclat céleste d’un dieu du soleil. En le dégainant sur le champ de bataille, vous ne sentirez pas uniquement sa puissance vous envelopper. C’est une aura divine dont vous vous parerez.

Modèle d’arme Canon à capsules pour Orisa





La dernière amélioration d’Orisa est une vraie gourmandise. Efi a transformé son arme en un canon à capsules qui brille de mille feux, avec d’adorables petits jouets qui s’agitent et jaillissent comme de minuscules surprises. Chaque élimination renforce votre canon avec des effets encore plus éclatants, et chaque animation de parade donne l’impression d’ouvrir des capsules contenant un nouveau cadeau. Lorsque vous atteignez le dernier niveau, les effets d’élimination étoilés illuminent le champ de bataille comme un horizon fluorescent. C’est absolument adorable, étonnamment dévastateur, et en somme le cadeau que vous méritez amplement.

Foncez dans le passe de combat





Gardez la tête froide et foncez à travers les rangs des passes de combat de la saison 20 pour obtenir cinq modèles légendaires, trois modèles épiques, des emotes, des porte-bonheur, des pièces et bien plus. Genji devient Yukizaru. Venture rayonne avec le porte-bonheur Céleste. Soldat : 76 prend froid en tant que Glacier : 76. Faucheur se transforme en Liche de givre. Freja devient la puissante Skadi. De plus, Tracer coup de froid, Symmetra cristal de glace et Illari gardienne de l’hiver forment un trio épique qui risque de jeter un froid sur la concurrence.

Pour terminer avec ce joyeux butin, le passe de combat ultime contient le passe premium, 20 sauts de rang, 2 000 pièces ainsi que deux modèles légendaires à ajouter à votre collection : Vendetta haute société et Tracer renne.

Collections de la boutique





La convivialité des fêtes amène la collection Au chaud qui comprend Ashe, Wuyang, Juno, Bastion et Mauga enveloppés dans des tricots tout doux qui apportent le charme classique de Noël. Si vous êtes plus fantasy étoilée que guirlandes, la collection Boréale transforme Ange, Vital, Écho, Wuyang et Sojourn en de véritables légendes de l’hiver vivantes. La collection Braquage fait fi des festivités et adopte un style criminel brutal pour Chopper, Faucheur et Ashe, parés pour le faire sauter la banque.

Quelles que soient vos préférences, la boutique vous attend avec des styles froids, féroces ou festifs !

Offrez des cadeaux d’Overwatch





C’est la saison des cadeaux, jusque dans le jeu ! En quelques clics, vous pouvez offrir à vos ami(e)s des passes de combat, des lots de monnaie et des packs premium. Ce sont les cadeaux parfaits pour les anniversaires, les fêtes ou pour montrer votre gratitude à votre tank avant de retourner en file d’attente. Disponible uniquement sur Battle.net, c’est le début d’un système de cadeaux qui vous réserve plus de surprises et de choses à partager à l’avenir.

Le champ de bataille se pare d’un manteau de neige, et la saison 20 livre vengeance, joie, méfaits et sortilèges. Des cadeaux festifs et givrés sont à l’honneur, mais place maintenant à la bonne humeur. Connectez-vous dès le 9 décembre pour une saison éclatante, des premières neiges jusqu’au dernier combat.

Overwatch 2 est disponible en free-to-play sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Switch 2. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.