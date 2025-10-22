Xbox Game Pass : les autres ajouts d'octobre 2025 dévoilés, avec une multitude de sorties en day one

Après un début de mois d'octobre fort bien chargé, les prochains ajouts au Xbox Game Pass seront certes un peu moins nombreux, mais il y aura pas mal de jeux inédits en day one pour compenser. En effet, ils seront au nombre de cinq (voire six avec le cas du jeu de gestion de Sports Interactive et SEGA), avec en tête d'affiche The Outer Worlds 2 d'Obsidian Entertainment et l'amusant PowerWash Simulator 2 de FuturLab.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme de ces deux prochaines semaines. Une fois encore, il y aura trois départs le 31.

Disponible aujourd'hui

Commandos: Origins (Cloud, Console et PC) - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Commandos: Origins revisite les six commandos emblématiques de la série originale. Découvrez un gameplay tactique d'infiltration d'élite, exploitez les compétences uniques de votre équipe pour exécuter des stratégies complexes et unissez vos forces en coop à deux joueurs. Le champ de bataille vous appelle.

Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Désormais disponible dans le Game Pass Premium

Lancez-vous dans votre carrière d'aviation avec des missions générées dynamiquement, affrontez d'autres pilotes et explorez le jumeau numérique le plus détaillé du monde à ce jour. Partez pour une aventure planétaire à bord de la plus grande flotte d'appareils jamais proposée. Microsoft Flight Simulator 2024 repousse les limites de la simulation avec un réalisme et une authenticité inégalée. Le ciel vous appelle !

Bientôt disponibles

PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 23 octobre - Game Pass Ultimate , PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. PowerWash Simulator est de retour : de nouveaux lieux pétillent, du matériel « savon‑supérieur » et des fonctionnalités éclaboussantes vous attendent. Transformez sans effort des environnements crasseux en scènes propres et sereines, en solo ou entre amis. Le plaisir est à portée de jet !

Bounty Star (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 23 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Bounty Star est un jeu d'action 3D « over‑the‑shoulder » qui marie combat de mechs et personnalisation avec agriculture et construction de base. Vous incarnez Clem, ancien soldat brisé mais puissant, vétéran de guerre, combattant talentueux et pilote expert de mechs.

Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) - 24 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Reconstituez votre royaume et explorez un monde fantastique vibrant dans ce city‑builder roguelite. Vainquez des hordes de monstres avec une équipe unique de défenseurs tout en récoltant, construisant, minant, cuisinant, brassant, et cultivant. Mais si vos défenses tombent, préparez‑vous à tout voir partir en fumée !

Halls of Torment (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 28 octobre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Affrontez des hordes de monstres terrifiants dans ce roguelite de survie. Descendez dans les Halls of Torment, où les Seigneurs des Enfers vous attendent. Trésors, objets magiques et une troupe héroïque grandissante vous donneront le pouvoir de vaincre ces horreurs venues d'ailleurs. Combien de temps survivrez‑vous ?

The Outer Worlds 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 29 octobre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. The Outer Worlds 2 est la très attendue suite du RPG science‑fiction primé du studio Obsidian Entertainment. Il est temps de bloquer votre agenda : préparez‑vous à une aventure riche en action avec un nouvel équipage, de nouvelles armes et de nouveaux ennemis dans une nouvelle colonie ! Précommandez l'édition Premium Edition dès maintenant pour avoir jusqu'à 5 jours d'accès anticipé, le pack Battle Pack « Commander Zane's Anti‑Monopolistic », le Pass DLC pour 2 futures extensions d'histoire, et plus encore !

1000xResist (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 4 novembre - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

1000xResist est une aventure de science‑fiction haletante. L'année est inconnue et une maladie issue d'une invasion extraterrestre vous force à rester sous terre. Vous êtes le « Watcher ». Vous remplissez fidèlement votre mission au service de l'Allmother, jusqu'au jour où vous découvrez un secret bouleversant qui change tout.

Football Manager 26 (PC) - 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie avec le Game Pass. De nouvelles bases posent le cadre pour que vous définissiez votre destinée footballistique. Basé sur le moteur Unity, Football Manager 26 redéfinit l'héritage de la série et fait évoluer la narration, vous plaçant au cœur du beau jeu. Une interface repensée et une expérience de journée de match plus immersive vous rapprochent de chaque moment décisif.

Football Manager 26 Console (Cloud, Console et PC) - 4 novembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Offrant un contrôle intuitif sur console, une interface utilisateur repensée combine avec l'expérience de journée de match la plus immersive de l'histoire de la série pour vous rapprocher de chaque moment décisif. Construisez votre effectif superstar grâce aux nouveaux outils de transfert et donnez vie à votre vision footballistique à travers des innovations qui offrent un réalisme tactique renforcé.

Au cas où vous l'auriez manqué

NINJA GAIDEN 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. La franchise ninja emblématique revient dans NINJA GAIDEN 4 ! Plongez dans une aventure de pointe où héritage et innovation se rencontrent dans un mélange effréné de style et de combats sans concessions.

Heroes of Might and Magic II: Gold Edition (PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

En tant que deuxième chapitre de la série de stratégie au tour par tour en fantasy médiévale, cette édition inclut le jeu original et son extension The Price of Loyalty. Alors que le continent d'Enroth est déchiré par la guerre civile, choisissez votre parmi six factions jouables, recrutez des créatures mythiques, construisez votre royaume et menez vos armées au combat.

Heroes of Might and Magic III: Complete Edition (PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Cette édition du classique légendaire de la stratégie au tour par tour combine le jeu de base et ses deux extensions : Armageddon's Blade et The Shadow of Death. Choisissez parmi neuf factions uniques et explorez les terres vibrantes d'Antagarich, bâtissez votre royaume, menez de puissants héros et commandez des armées de créatures fantastiques dans des batailles tactiques profondes.

Mises à jour et contenus additionnels

Minecraft: SoulSteel - Disponible maintenant

Affrontez le chrono dans SoulSteel, une nouvelle aventure multijoueur signée Noxcrew ! Explorez des donjons traîtres à la recherche de pièces, fabriquez des armes et augmentez votre puissance. Attention : ces donjons sont bourrés de puzzles, de pièges et de mobs affamés de combat. Mais ne traînez pas trop... ou vous risquez de perdre tout votre butin durement acquis !

Sea of Thieves : Saison 17 - Acte 3 - Disponible maintenant

La bataille à trois commence ! Mettez les voiles vers le danger en raidant les forteresses améliorées de Captain Flameheart et en réclamant le butin à l'intérieur, mais préparez-vous à prendre le contrôle de la forteresse, à utiliser ses défenses pour repousser les vagues de galions fantômes et leurs équipages fantômes !

Avantages en jeu

Albion Online : Pack récompense exclusif Game Pass (PC) - Disponible le 30 octobre

Lancez-vous dans votre aventure sur Albion dans les meilleures conditions avec ce pack exclusif aux abonnés Game Pass ! Il inclut le tout nouveau set visuel « Green Knight », des boosts de Renommée pour accélérer votre progression, du temps Premium, et bien plus encore. Plongez dans Albion et faites votre marque dès le départ !

Ils nous quittent le 31 octobre

Les jeux suivants quitteront bientôt le Game Pass : c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction réservée aux membres, allant jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres, pour continuer à en profiter même après leur retrait.