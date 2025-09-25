JCC Pokémon Pocket : DeNA joue la carte du FOMO et du recyclage avec son Booster de Luxe ex

DeNA rappelle ses ex





Dans un peu plus d'un mois, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket soufflera la première bougie de son lancement international. En attendant, le rythme ne va pas vraiment ralentir puisqu'il y aura bel et bien un booster numéroté A4b pour octobre. Hier, le compte japonais du jeu a toutefois commis une bourde en partageant en avance une vidéo publicitaire qui en faisait la promotion, nous laissant avec plusieurs questions en tête, car ce paquet virtuel ne sera pas comme les autres et risque d'en agacer plus d'un. Ce Booster de Luxe ex ne proposera que des cartes d'ores et déjà disponibles, dont toutes les ex (♦♦♦♦) de de Puissance Génétique (A1) à Sagesse entre Ciel et Mer (A4)... Il y en a 75, ce qui est énorme, surtout qu'il n'y aura évidemment pas qu'elles. De plus, il n'y en aura que quatre à chaque ouverture, contre habituellement cinq, voire six en cas de bébé. En compensation, une carte ex ou de rareté supérieure sera garantie à chaque fois. Bon courage pour obtenir celle désirée même de cette manière. D'ailleurs, est-ce que la Pioche Miracle fonctionnera ?

Pourquoi cela dérange ?





Pour commencer, le communiqué de presse précise que les cartes obtenues dans Booster de Luxe ex seront enregistrées dans le Cartodex lui étant associé. Il faut donc comprendre que ce n'est pas un moyen rapide de terminer vos précédentes collections. Les vétérans présents depuis le début n'en auront donc que peu l'intérêt, surtout que les échanges existent. Quant aux nouveaux joueurs, même s'ils pourront récupérer de bons atouts pour leurs decks, une bonne partie de ces anciennes têtes d'affiche a déjà été mise au placard par la meta. D'ailleurs, sans nouveauté, cela veut dire qu'elle va stagner alors que beaucoup s'en plaignent, notamment en raison d'un certain Suicune-ex introduit dans Source Secrète (A4a)...

Pour ne rien arranger, DeNA ne va rendre cette extension disponible que du mardi 30 septembre à 8h00 au jeudi 30 octobre à 6h59 (oui, le changement d'heure sera passé par là). Il n'y aura donc qu'un mois pour la compléter. Vous avez dit FOMO ? Bon, il est précisé qu'elle sera de nouveau disponible à l'avenir, sans plus de précision et rien ne dit que les cartes seront les mêmes pour le moment, puisque nous voyons bien ce système être utilisé annuellement. De plus, certaines cartes vont bénéficier d'un effet dit brillant parallèle, quand d'autres auront carrément des illustrations inédites, et cela concerne notamment des ☆☆ ne pouvant être échangées, qui pourraient bien devenir extrêmement rares.

Un point sur les « nouvelles » cartes





Parmi les ☆☆ confirmées, nous retrouvons donc Pikachu-ex, Arceus-ex, Solgaleo-ex et Mouscoto-ex avec un même style ultra classe il faut bien l'avouer. Recherches Professorales avec ce bon vieux Professeur Chen va aussi en bénéficier, elle qui jusqu'à présent est reléguée à la boutique. Seront-elles les seules ou les autres têtes d'affiche des précédents boosters viendront les rejoindre ? Déjà bien rares, il faut espérer qu'elles ne soient pas accompagnées d'une immersive ou d'une Gold. Nous avons aussi un aperçu des versions alternatives ☆ de Canarticho, Gardevoir et Amphinobi. Tout n'étant pas montré, il faut s'attendre à une longue liste.

Le but est clairement d'inciter les joueurs à passer à la caisse ou se délester d'un maximum de Sabliers Booster avant de sortir ensuite ce qui devrait être la première extension du set B avec les Méga-Évolutions.

Le point sur les prochains évènements





Pour terminer, les divers rendez-vous in-game servant à obtenir des cartes et récompenses ont été listés, sans surprise.

Évènement butin Raichu-ex - Du 6 octobre à 8h00 au 16 octobre à 7h59 - Lancer des combats solo spéciaux afin d’obtenir des Boosters promo de la série A, vol. 13.

- Du 6 octobre à 8h00 au 16 octobre à 7h59 - Lancer des combats solo spéciaux afin d’obtenir des Boosters promo de la série A, vol. 13. Semaine de bonus - Du 12 octobre à 8h00 au 19 octobre à 7h59 - Terminer les missions de la semaine de bonus durant cette période octroiera des Sabliers Booster et d’autres récompenses.

- Du 12 octobre à 8h00 au 19 octobre à 7h59 - Terminer les missions de la semaine de bonus durant cette période octroiera des Sabliers Booster et d’autres récompenses. Évènement pioche miracle - Du 13 octobre à 8h00 au 23 octobre à 7h59 - Des cartes promo Shaymin et Absol apparaîtront dans la pioche miracle. Des missions permettront également d’obtenir des tickets boutique évènement.

- Du 13 octobre à 8h00 au 23 octobre à 7h59 - Des cartes promo Shaymin et Absol apparaîtront dans la pioche miracle. Des missions permettront également d’obtenir des tickets boutique évènement. Apparition massive de cartes brillantes parallèles - Du 23 octobre à 8h00 au 29 octobre à 6h59 - Des cartes brillantes parallèles apparaîtront dans les pioches rares et les pioches bonus. Des missions permettront également d’obtenir des tickets boutique.

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.