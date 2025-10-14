JCC Pokémon Pocket : DeNA présente plusieurs nouveautés qui vont ravir les joueurs

Après la pluie, le beau temps





Avec la sortie récente du Booster de Luxe ex, DeNa s'est mis à dos pas mal de joueurs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. En effet, outre le caractère temporaire de cette extension venant clore la première année du jeu, c'est surtout le fait que la quasi-totalité de ses cartes n'est finalement que des doublons et qu'elles ne comptent pas pour compléter les précédentes collections qui a eu de quoi frustrer. Il n'y a qu'à lire les réactions lorsque l'information a été redonnée sur les réseaux pour s'en rendre compte. Si à priori rien ne va changer de ce côté, plusieurs nouveautés ont toutefois été dévoilées cette nuit et, cette fois, elles donnent le sourire !

De belles améliorations pour les collectionneurs





Ces futures mises à jour de l'expérience n'ont pas encore été datées et visent principalement les joueurs souhaitant collecter un maximum de cartes différentes. Nous aurons ainsi droit à du partage sans frais auprès de nos amis, un élargissement de la fonctionnalité d'échange pour y intégrer de nouvelles raretés (mais évidemment pas les deux plus rares), ainsi que des ajustements de la Pioche Miracle.

Implémentation de la nouvelle fonctionnalité de partage Une fonctionnalité vous permet d'offrir des cartes de rareté ♢ à ♢♢♢♢ à vos amis.

Vous pouvez envoyer une carte à chacun de vos amis chaque jour.

Une fois que vos amis vous ont envoyé des cartes via la fonctionnalité de partage, vous pouvez en sélectionner et en recevoir une chaque jour. Élargissement de la gamme de cartes échangeables Vous pourrez même échanger des cartes des boosters les plus récents.

En plus des cartes de rareté ♢ à ♢♢♢♢ et ⭐︎, les cartes de rareté ⭐︎⭐︎ et Chromatique 1 - Chromatique 2 seront également éligibles à l'échange. Améliorations de la fonctionnalité Pioche Miracle Les cartes de la dernière extension que vous n'avez pas encore obtenues apparaîtront plus souvent.

Le nombre de cartes que vous possédez actuellement sera indiqué sur chaque carte dans la Pioche Miracle.

Si les cartes Gold, immersives ⭐︎⭐︎⭐︎ et promotionnelles vont pour le moment rester exclusives à leur chanceux propriétaire d'origine, nous allons donc pouvoir profiter des belles illustrations des différentes ⭐︎⭐︎ et des chromatiques introduites depuis Réjouissances Rayonnantes (A2b). Toutefois, puisqu'il s'agira d'échanges, il faudra d'abord en posséder deux exemplaires pour espérer en acquérir de nouvelles. Compte tenu de leur rareté, ce sont surtout les joueurs les plus dépensiers qui vont être ravis. Les coûts en Poudre Éclat risquent également de piquer... puisque la vidéo montre qu'il en faudra 25 000 pour une ⭐︎⭐︎. Quant au don à nos amis, l'initiative peut surprendre, car cela va aussi bien aider les personnes usant de plusieurs comptes, voire inciter à leur création.

Autre nouveauté uniquement évoquée en vidéo, les effets de décoration des cartes ne consommeront plus de Poudre Éclat à l'avenir. Pour terminer, et sans surprise, il a été confirmé que la prochaine extension qui sortira le 30 octobre sera bien celle introduisant la Méga-Évolution !

JCC Pokémon Pocket est pour rappel disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play). Vous pouvez acheter des smartphones sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac si jamais le votre ne permet pas de faire tourner l'application.