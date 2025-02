JCC Pokémon Pocket : DeNA réagit suite à la mauvaise réception de la fonctionnalité d'échange, un point sur les évènements en cours

Depuis mercredi matin, vous avez pu découvrir en vous connectant au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket un cadeau de la part des développeurs, à savoir 1 000 Jetons Échange, de quoi permettre de s'échanger deux cartes ◊◊◊◊ ou huit ◊◊◊, voire deux ☆. Rien de bien fou il faut l'avouer. La raison de ce présent est simple et vient du fait des retours (très négatifs) de la communauté suite à l'implémentation de la fonctionnalité la semaine dernière, dont vous pouvez retrouver les détails dans notre article dédié. En effet, DeNA a partagé dès le 31 janvier un communiqué en réaction à ce qui a été dit, une « transparence » qui fait plaisir. Si la justification est en partie compréhensible, ne pas avoir pensé qu'un tel système serait mal reçu laisse tout de même songeur. Compte tenu de la monétisation du jeu façon gacha, c'est sans doute l'aspect financier qui a primé devant tout le reste. Implémenter un système lié au niveau du compte aurait tout aussi bien pu faire l'affaire en rendant la tâche un tant soit peu compliquée auprès des bots. Et comme nous l'avons déjà évoqué, ce n'est pas le seul problème de la fonctionnalité.

Voici une traduction de la déclaration :

Depuis la sortie de la première itération de la fonctionnalité de trading il y a quelques jours, nous avons reçu un grand nombre de commentaires. Merci à tous d'avoir partagé vos commentaires. Les exigences et restrictions en matière d'objets mises en place pour la fonction d'échange ont été conçues pour empêcher les abus de la part de bots et autres actions interdites impliquant plusieurs comptes. Notre objectif était d'équilibrer le jeu tout en maintenant un environnement équitable pour tous les joueurs et en préservant le plaisir de collectionner des cartes qui est au cœur de l'expérience du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Cependant, grâce à vos commentaires, nous comprenons que certaines des restrictions mises en place empêchent les joueurs de profiter de la fonctionnalité comme prévu. Nous étudions activement les moyens d'améliorer la fonctionnalité pour répondre à ces préoccupations. À l'avenir, nous prévoyons également de proposer plusieurs moyens d'obtenir des jetons d'échange, notamment via des distributions d'évènements. Comme toujours, merci de faire partie de la communauté du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket.

Dans le reste de l'actualité du jeu, plusieurs évènements ont débuté cette semaine dans le cadre de l'extension Choc Spatio-Temporel, permettant notamment d'obtenir de nouvelles cartes promotionnelles.

Depuis ce matin et jusqu'au vendredi 21 février à 6h59, l'Évènement pioche miracle 1 sert à récupérer Ouisticram (040) et Togepi (041) grâce à la Pioche Leveinard nécessitant de la Vitalité miracle ou via la Pioche bonus gratuite. Vous trouverez ci-dessous la liste des missions et récompenses associées. Si DeNA pense qu'une telle quantité de Jetons Échange est suffisante (même pas possible d'en effectuer un seul avec ça), la situation ne risque pas de s'arranger...

Missions Collecter une carte Ouisticram - Récompense : 1 Ticket boutique évènement (Ouisticram).

Collecter une carte Togepi - Récompense : 1 Ticket boutique évènement (Ouisticram).

Utiliser la Pioche miracle 3 fois - Récompenses : 100 Jetons Échange et 2 Tickets boutique évènement (Ouisticram).

Utiliser la Pioche miracle 4 fois - Récompense : 2 Tickets boutique évènement (Ouisticram).

Utiliser la Pioche miracle 5 fois - Récompense : 3 Tickets boutique évènement (Ouisticram). Récompenses en boutique Arrière-Plan Ouisticram - 3 Tickets boutique évènement (Ouisticram).

Couverture - Ouisticram, Chimpanfeu & Simiabraz - 3 Tickets boutique évènement (Ouisticram).

Arrière-Plan - Caverne aux cristaux - 3 Tickets boutique évènement (Ouisticram).

Depuis lundi, l'Évènement butin Cresselia-ex a débuté et permet jusqu'au 17 février à 6h59 d'acquérir les cinq cartes promotionnelles suivantes : Tortipouss (035), Élekable (036), Cresselia-ex (037), Feuforêve (038) et Airmure (039).

Facile Deck Cresselia (Psy) Première récompense : 25 XP, 3 Sabliers Booster, 100 Poudre Éclat et 1 Ticket boutique.

Récompenses bonus possibles : 25 Poudre Éclat / 1 Ticket boutique / 1 Booster promo Série A, vol. 4.

Mettre KO le Pokémon Actif de l'adversaire une fois avec une attaque d'un Pokémon Obscurité. Récompense : 3 Sabliers Évènement.

Placer 3 Pokémon de base sur le terrain. Récompense : 3 Sabliers Évènement. Normal Deck Cresselia & Grodrive (Psy) Première récompense : 50 XP, 4 Sabliers Booster, 100 Poudre Éclat et 1 Ticket boutique.

Récompenses bonus possibles : 25 Poudre Éclat / 1 Ticket boutique / 1 Booster promo Série A, vol. 4.

Mettre KO le Pokémon Actif de l'adversaire 2 fois avec une attaque d'un Pokémon Obscurité. Récompense : 3 Sabliers Évènement.

Laisser le Pokémon de votre adversaire Endormi 1 fois. Récompense : 3 Sabliers Évènement.

Gagner ce combat en 14 tours ou moins. Récompense : 3 Sabliers Évènement. Difficile Deck Cresselia-ex & Gardevoir (Psy) Première récompense : 75 XP, 6 Sabliers Booster, 150 Poudre Éclat et 1 Ticket boutique.

Récompenses bonus possibles : 25 Poudre Éclat / 1 Ticket boutique / 1 Booster promo Série A, vol. 4.

Gagner 5 combats ou plus. Récompense : 4 Sabliers Miracle.

Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de rareté ◊, ◊◊ et/ou ◊◊◊. Récompense : 4 Sabliers Miracle.

Gagner ce combat en 14 tours ou moins. Récompense : 4 Sabliers Miracle.

Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point. Récompense : 4 Sabliers Miracle. Expert Deck Cresselia-ex & Magirêve-ex Première récompense : 100 XP, 8 Sabliers Booster, 200 Poudre Éclat et 1 Ticket boutique.

Récompenses bonus possibles : 25 Poudre Éclat / 1 Ticket boutique / 1 Booster promo Série A, vol. 4 (garanti).

Gagner ce combat avec un deck ne contenant que des Pokémon de rareté ◊, ◊◊ et/ou ◊◊◊. Récompense : 5 Sabliers Miracle.

Gagner ce combat en 12 tours ou moins. Récompense : 5 Sabliers Miracle.

Gagner ce combat sans que votre adversaire ne gagne de point. Récompense : 5 Sabliers Miracle.

Gagner 10 combats ou plus. Récompense : 5 Sabliers Miracle.

Gagner 20 combats ou plus. Récompense : 5 Sabliers Miracle.

Enfin, l'Évènement insigne Choc Spatio-Temporel est lui actif jusqu'au mardi 25 février et consiste comme d'habitude à remporter des combats face à d'autres joueurs.

1 victoire : Insigne de participation - Évènement insigne Choc Spatio-Temporel.

5 victoires : Insigne de bronze - Évènement insigne Choc Spatio-Temporel.

25 victoires : Insigne d'argent - Évènement insigne Choc Spatio-Temporel.

45 victoires : Insigne d'or - Évènement insigne Choc Spatio-Temporel.

Gagner un combat versus - 50 Poudres Éclat.

Gagner 3 combats versus - 100 Poudres Éclat.

Gagner 5 combats versus - 200 Poudres Éclat.

Gagner 10 combats versus - 500 Poudres Éclat.

Gagner 25 combats versus - 1 000 Poudres Éclat.

Gagner 50 combats versus - 2 000 Poudres Éclat.

Terminer un combat versus - 3 Sabliers Booster.

Terminer 3 combats versus - 3 Sabliers Booster.

Terminer 5 combats versus - 6 Sabliers Booster.

Terminer 10 combats versus - 12 Sabliers Booster.

