BON PLAN : 200 Go à 9,99 € par mois et d'autres forfaits à petit prix chez Cdiscount Mobile

Des offres Cdiscount Mobile qui valent le détour





Avec la rentrée, le besoin d'un forfait téléphonique mobile à pas cher et sans engagement peut se faire sentir. Plusieurs offres sont actuellement proposées chez Cdiscount Mobile, allant de 5,99 € à 12,99 € par mois pour 20 à 300 Go de data, la plupart avec de la 5G, et évidemment les appels et SMS/MMS illimités, le tout utilisant le réseau Bouygues Telecom.

Vous trouverez ci-dessous les détails de chacun de ces forfaits. Notez tout de même que l'offre avec 200 Go de data n'est valable que jusqu'au 9 septembre.

Internet : 20 Go en 4G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +17 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 5,99 € par mois Internet : 140 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +22 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 8,99 € par mois Internet : 200 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +34 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois Internet : 300 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +42 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 12,99 € par mois