BON PLAN : un énorme forfait 5G avec 400 Go à 9,99 € par mois pour le Black Friday, faites vite !par Alexandre S.
Source: Cdiscount Mobile
Cdiscount Mobile propose actuellement une offre très généreuse pour quiconque utilise fortement Internet via son smartphone.
Une quantité de data monstrueuse à pas cher
Le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires, même s'il faut toujours rester prudent et bien comparer. Avec l'offre du moment chez Cdiscount Mobile, il n'y a clairement pas photo. En effet, jusqu'à ce lundi 1er décembre à 23h59, vous pouvez souscrire un forfait 5G de 400 Go à seulement 9,99 € par mois, et ce sans engagement. Si l'usage d'une telle quantité de données vous est utile au quotidien, c'est donc une affaire à ne pas laisser passer. Pour rappel, c'est le réseau Bouygues Telecom qui est utilisé.
Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait fort alléchant.
Internet : 400 Go en 5G
- Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.
Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G
- 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.
Appels, SMS/MMS : illimités
- En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.
Carte Sim : 1 € seulement
Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois
Commenter