Actualité
Accueil Actualités
Cdiscount Mobile vignette 28 02 2025

BON PLAN : un énorme forfait 5G avec 400 Go à 9,99 € par mois pour le Black Friday, faites vite !

par
Source: Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile propose actuellement une offre très généreuse pour quiconque utilise fortement Internet via son smartphone.

Une quantité de data monstrueuse à pas cher

Le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires, même s'il faut toujours rester prudent et bien comparer. Avec l'offre du moment chez Cdiscount Mobile, il n'y a clairement pas photo. En effet, jusqu'à ce lundi 1er décembre à 23h59, vous pouvez souscrire un forfait 5G de 400 Go à seulement 9,99 € par mois, et ce sans engagement. Si l'usage d'une telle quantité de données vous est utile au quotidien, c'est donc une affaire à ne pas laisser passer. Pour rappel, c'est le réseau Bouygues Telecom qui est utilisé.

Cdiscount Mobile bandeau 28 02 2025

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait fort alléchant.

Internet : 400 Go en 5G

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Cdiscount Mobile Forfait mobile 5G 4G Data Sans engagement Appel SMS MMS illimité Bon plan Téléphone France Europe Smartphone Abonnements Offres 400 Go Black Friday

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires