BON PLAN : un énorme forfait 5G avec 400 Go à 9,99 € par mois pour le Black Friday, faites vite !

Une quantité de data monstrueuse à pas cher





Le Black Friday est l'occasion de faire de bonnes affaires, même s'il faut toujours rester prudent et bien comparer. Avec l'offre du moment chez Cdiscount Mobile, il n'y a clairement pas photo. En effet, jusqu'à ce lundi 1er décembre à 23h59, vous pouvez souscrire un forfait 5G de 400 Go à seulement 9,99 € par mois, et ce sans engagement. Si l'usage d'une telle quantité de données vous est utile au quotidien, c'est donc une affaire à ne pas laisser passer. Pour rappel, c'est le réseau Bouygues Telecom qui est utilisé.

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait fort alléchant.

Internet : 400 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois