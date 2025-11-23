Actualité
BON PLAN : un forfait 5G 120 Go à prix attractif chez RED by SFR pour le Black Friday

par
Source: RED by SFR

Si vous cherchez un bon forfait 5G à moins de 10 euros par mois et sans engagement, cette offre de RED by SFR devrait vous plaire.

Une offre RED by SFR à pas cher pour le Black Friday

En cette période commerciale de « Vendredi noir », RED by SFR propose une offre plutôt intéressante permettant de profiter de la 5G pour seulement 7,99 € par mois, sans engagement et avec 120 Go de data, ainsi que les appels et SMS/MMS illimités, de quoi subvenir aux besoins de la vie quotidienne en termes d'usage. Bon, la carte SIM est à 10 €, mais cela reste tout de même fort avantageux.

Logo 1200 Red by SFR Blanc Vignette

Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles concernant ce forfait RED by SFR sans engagement.

Internet 120 Go 5G

  • 120 Go en très haut débit (5G, 4G, 3G). Au-delà de 120 Go, rechargement de 50 Go à 10 € possible, 1 recharge maximum puis usage Internet bloqué.
  • Usage modem inclus.

Appels, SMS/MMS illimités

  • Appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Appels limités à 3h maximum par appel, coupés au-delà.
  • SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Appels, SMS/MMS limités à 200 destinataires différents par mois.

Inclus à l'étranger

  • Vous bénéficiez toute l'année depuis l'Union européenne et les DOM, des appels et SMS/MMS illimités. Vous disposez aussi de 30 Go en UE/DOM d'Internet par mois. Au-delà facturation aux conditions SFR Voyage.

Forfait mobile sans engagement RED by SFR à 7,99 € par mois

