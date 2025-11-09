Actualité
BON PLAN : un forfait mobile 5G 150 Go à 7,49 € par mois disponible pendant quelques jours

Source: NRJ Mobile

Voici un forfait qui concilie tarif abordable et quantité suffisante de data, une offre qui mérite le coup d'œil.

Une offre 5G à prix attractif chez NRJ Mobile

En quête d'un forfait mobile à vraiment pas cher, mais qui propose tout de même assez de data pour un usage au quotidien ? Alors cette offre de chez NRJ Mobile pourrait vous plaire. En effet, elle propose 150 Go en 5G pour seulement 7,49 € par mois sans engagement, avec une carte SIM à 1 €, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 24 Go depuis l'Europe et les DOM. Notez qu'elle n'est valable que jusqu'au dimanche 16 novembre au soir et n'apparaît pas normalement en naviguant sur le site.

Bon Plan NRJ Mobile 150 Go 5G 09 11 2025

Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités

Vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine.

Internet 150 Go en 5G depuis la France métropolitaine

En France métropolitaine. Débit réduit au-delà.

+ 24 Go depuis l'Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités depuis Europe et DOM vers la France métropolitaine et vers Europe et DOM. 24 Go d'Internet en Europe et DOM (en plus des Go en France).

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège.

Pas de frais cachés

Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage Data, votre débit sera réduit jusqu'au mois suivant.

Forfait mobile Woot 150 Go 5G sans engagement NRJ Mobile à 7,49 € par mois

