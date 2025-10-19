BON PLAN : un forfait 5G 120 Go à seulement 6,99 € chez Cdiscount Mobile

BON PLAN : un forfait 5G 120 Go à seulement 6,99 € chez Cdiscount Mobilepar Alexandre S.
Source: Cdiscount Mobile
C'est une formule vraiment abordable pour de la 5G qui est actuellement proposée par Cdiscount Mobile.
Une offre Cdiscount Mobile à tout petit prix
Vous êtes à la recherche d'un forfait téléphonique à vraiment pas cher, sans engagement et qui propose tout de même suffisamment de data pour une utilisation quotidienne ? Alors cette offre du moment chez Cdiscount Mobile devrait vous intéresser avec ses 120 Go en 5G pour seulement 6,99 € par mois. Notez qu'elle utilise le réseau Bouygues Telecom.
Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait, qui n'apparaît pas normalement en se rendant sur le site de l'enseigne.
Internet : 120 Go en 5G
- Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.
Internet depuis EU/DOM : +29 Go en 4G
- 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.
Appels, SMS/MMS : illimités
- En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.
Carte Sim : 1 € seulement
Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 6,99 € par mois
Commenter