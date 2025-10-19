Actualité
BON PLAN : un forfait 5G 120 Go à seulement 6,99 € chez Cdiscount Mobile

par
Source: Cdiscount Mobile

C'est une formule vraiment abordable pour de la 5G qui est actuellement proposée par Cdiscount Mobile.

Une offre Cdiscount Mobile à tout petit prix

Vous êtes à la recherche d'un forfait téléphonique à vraiment pas cher, sans engagement et qui propose tout de même suffisamment de data pour une utilisation quotidienne ? Alors cette offre du moment chez Cdiscount Mobile devrait vous intéresser avec ses 120 Go en 5G pour seulement 6,99 € par mois. Notez qu'elle utilise le réseau Bouygues Telecom.

Cdiscount Mobile bandeau 28 02 2025

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait, qui n'apparaît pas normalement en se rendant sur le site de l'enseigne.

Internet : 120 Go en 5G

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +29 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 6,99 € par mois

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre :
