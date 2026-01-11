BON PLAN : un forfait 5G 250 Go à prix imbattable chez Cdiscount Mobile, mais il faut faire vite !par Alexandre S.
Source: Cdiscount Mobile
C'est encore une fois du côté de Cdiscount Mobile qu'une offre fort intéressante est proposée, de quoi réduire les dépenses.
Un abonnement 5G attractif
Si vous souhaitez commencer l'année 2026 en changeant de forfait téléphonique, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre avec 250 Go de data en 5G à seulement 7,99 € par mois sans engagement. Il va cependant falloir faire vite, car elle n'est valable que jusqu'à ce mardi 13 janvier à 23h59.
Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait :
Internet : 250 Go en 5G
- Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.
Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G
- 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.
Appels, SMS/MMS : illimités
- En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.
Carte Sim : 1 € seulement
