BON PLAN : un forfait 5G 250 Go à prix imbattable chez Cdiscount Mobile, mais il faut faire vite !

Un abonnement 5G attractif





Si vous souhaitez commencer l'année 2026 en changeant de forfait téléphonique, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre avec 250 Go de data en 5G à seulement 7,99 € par mois sans engagement. Il va cependant falloir faire vite, car elle n'est valable que jusqu'à ce mardi 13 janvier à 23h59.

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait :

Internet : 250 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM. Carte Sim : 1 € seulement Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 7,99 € par mois