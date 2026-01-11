Actualité
Cdiscount Mobile vignette 28 02 2025

BON PLAN : un forfait 5G 250 Go à prix imbattable chez Cdiscount Mobile, mais il faut faire vite !

par
Source: Cdiscount Mobile

C'est encore une fois du côté de Cdiscount Mobile qu'une offre fort intéressante est proposée, de quoi réduire les dépenses.

Un abonnement 5G attractif

Si vous souhaitez commencer l'année 2026 en changeant de forfait téléphonique, Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre avec 250 Go de data en 5G à seulement 7,99 € par mois sans engagement. Il va cependant falloir faire vite, car elle n'est valable que jusqu'à ce mardi 13 janvier à 23h59.

Cdiscount Mobile bandeau 28 02 2025

Vous trouverez ci-dessous les détails de ce forfait :

Internet : 250 Go en 5G

  • Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà.

Internet depuis EU/DOM : +25 Go en 4G

  • 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Appels, SMS/MMS : illimités

  • En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM.

Carte Sim : 1 € seulement

Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 7,99 € par mois

Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
