Bon Plan NRJ Mobile vignette 10 11 2024

BON PLAN : un forfait mobile 180 Go en 5G à moins de 10 euros chez NRJ Mobile

par
Source: NRJ Mobile

Parmi sa série spéciale, NRJ Mobile propose ce forfait abordable qui permet d'avoir de la 5G sans se ruiner.

Une offre 5G NRJ Mobile à petit prix

Si vous cherchez un forfait mobile à pas cher avec suffisamment de data pour votre usage quotidien, alors cette offre de chez NRJ Mobile pourrait vous intéresser. Avec 180 Go en 5G pour seulement 9,99 € par mois sans engagement, une carte SIM à 1 €, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 25 Go depuis l'Europe et les DOM, vous devriez sans mal vous y retrouver.

Bon Plan NRJ Mobile 180 Go 5G 21 09 2025

Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités

En France et Union européenne/DOM pour les voyageurs occasionnels.

Internet 180 Go en 5G depuis la France métropolitaine

Depuis la France métropolitaine pour utiliser vos applis préférées. Débit réduit au-delà.

+ 25 Go depuis l'Europe et DOM

Appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France, 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre). Débit réduit au-delà.

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège

Pas de frais cachés

Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage data, votre débit sera réduit jusqu’au mois suivant.

Forfait mobile Woot 180 Go 5G sans engagement NRJ Mobile à 9,99 € par mois

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Twitter GamergenInstagram Gamergen
Mots-clés
NRJ Mobile Bon plan Forfait mobile Téléphone France Europe Smartphone Abonnement Offre 5G 180 Go Data Sans engagement Appel SMS MMS illimité Bouygues Telecom

