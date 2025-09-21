BON PLAN : un forfait mobile 180 Go en 5G à moins de 10 euros chez NRJ Mobile

Une offre 5G NRJ Mobile à petit prix





Si vous cherchez un forfait mobile à pas cher avec suffisamment de data pour votre usage quotidien, alors cette offre de chez NRJ Mobile pourrait vous intéresser. Avec 180 Go en 5G pour seulement 9,99 € par mois sans engagement, une carte SIM à 1 €, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 25 Go depuis l'Europe et les DOM, vous devriez sans mal vous y retrouver.

Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.

Appels et SMS/MMS illimités En France et Union européenne/DOM pour les voyageurs occasionnels. Internet 180 Go en 5G depuis la France métropolitaine Depuis la France métropolitaine pour utiliser vos applis préférées. Débit réduit au-delà. + 25 Go depuis l'Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France, 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre). Débit réduit au-delà. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège Pas de frais cachés Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage data, votre débit sera réduit jusqu’au mois suivant. Forfait mobile Woot 180 Go 5G sans engagement NRJ Mobile à 9,99 € par mois