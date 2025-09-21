BON PLAN : un forfait mobile 180 Go en 5G à moins de 10 euros chez NRJ Mobile

BON PLAN : un forfait mobile 180 Go en 5G à moins de 10 euros chez NRJ Mobilepar Alexandre S.
Parmi sa série spéciale, NRJ Mobile propose ce forfait abordable qui permet d'avoir de la 5G sans se ruiner.
Une offre 5G NRJ Mobile à petit prix
Si vous cherchez un forfait mobile à pas cher avec suffisamment de data pour votre usage quotidien, alors cette offre de chez NRJ Mobile pourrait vous intéresser. Avec 180 Go en 5G pour seulement 9,99 € par mois sans engagement, une carte SIM à 1 €, les appels et SMS/MMS illimités, ainsi que 25 Go depuis l'Europe et les DOM, vous devriez sans mal vous y retrouver.
Vous trouverez ci-dessous les informations à retenir concernant ce forfait NRJ Mobile sans engagement, qui utile le réseau Bouygues Telecom.
Appels et SMS/MMS illimités
En France et Union européenne/DOM pour les voyageurs occasionnels.
Internet 180 Go en 5G depuis la France métropolitaine
Depuis la France métropolitaine pour utiliser vos applis préférées. Débit réduit au-delà.
+ 25 Go depuis l'Europe et DOM
Appels et SMS/MMS illimités vers ces zones et vers la France, 25 Go d’Internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre). Débit réduit au-delà.
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (+ Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Guadeloupe (+ La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes), Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon (+ France métropolitaine pour les appels/SMS/MMS depuis la zone 1) + Islande, Liechtenstein, Norvège
Pas de frais cachés
Carte SIM offerte si vous choisissez un nouveau mobile avec votre forfait ! Autrement, votre SIM vous sera facturée 1 € à la souscription. Pas de hors forfait ! Si vous dépassez votre usage data, votre débit sera réduit jusqu’au mois suivant.
Forfait mobile Woot 180 Go 5G sans engagement NRJ Mobile à 9,99 € par mois