Microsoft annonce son Project Helix, la prochaine génération de consoles Xbox !

Récemment, il y a eu du changement à la tête de Microsoft Gaming et Xbox, puisque Phil Spencer a notamment cédé sa place à Asha Sharma. En cette année des 25 ans de la marque, les choses s'accélèrent puisque sans crier gare, cette dernière vient d'introduire la prochaine génération de console qui fera suite aux Xbox Series X|S, reprise dans la foulée par le compte officiel !

The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.com/YQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026

Alors que Sarah Bond avait annoncé un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD pour, entre autres, la conception des prochaines Xbox, c'est une nouvelle étape qui vient donc d'être franchi en termes de communication.

Tout l'ADN de Microsoft dans une seule machine ?





Il faudra donc l'appeler Project Helix en anglais, un intitulé pour le moins cocasse alors qu'Assassin's Creed Unity vient de recevoir un patch fort attendu. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, dans l'univers fictif d'Ubisoft, Helix était le nom donné à la console d'Abstergo Entertainment utilisant les mémoires génétiques de l'Animus.

Pour en revenir à Microsoft, vous noterez que le logo en forme de brins d'ADN forme un X stylisé, ce qui est fort bien trouvé. Le message d'Asha Sharma indique également que cette future génération d'appareils permettra de jouer aussi bien aux titres Xbox que PC, de quoi brouiller toujours plus la frontière entre ordinateurs et consoles.

Excellent début de matinée avec l'équipe Xbox ! Nous avons évoqué notre engagement pour le retour de Xbox, notamment avec le Projet Helix, le nom de code de notre console de nouvelle génération. Le Projet Helix offrira des performances exceptionnelles et permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC. J'ai hâte d'en discuter plus en détail avec nos partenaires et les studios lors de ma première GDC la semaine prochaine !

C'est tout pour le moment, mais nous ne sommes pas à l'abri d'obtenir plus de détails très prochainement lors de la GDC, que ce soit officiellement ou non.

