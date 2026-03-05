Marathon : une sombre cinématique musicale à couper le souffle pour le lancement de l'extraction shooter

Une incroyable plongée musicale au cœur de Tau Ceti IV





C'est la dernière ligne droite pour Bungie, qui lance ce jeudi 5 mars 2026 à 19h00 son Marathon sur PS5, Xbox Series X|S et PC, premier jeu inédit du studio depuis 2017 voire 2014 en englobant son prédécesseur. Après son Server Slam le week-end dernier, la firme de Bellevue a mis les petits plats dans les grands pour l'occasion. Pour le lancement, c'est à nouveau par le biais d'une folle cinématique que nous plongeons dans l'univers mortel de Tau Ceti IV. Si vous aviez déjà apprécié le court-métrage réalisé par Alberto Mielgo, vous allez vous régaler avec ce clip de In Death We've Just Begun réalisé par Harmony Korine et Sam Goldwater, avec une musique de Ryan Lott (Son Lux) et des paroles signées Poppy.

Dans la mort, nous ne faisons que commencer





Concrètement, la vidéo nous fait suivre un groupe de Coureurs utilisant les cadres Voleur, Destructeur et Urgentiste, alors qu'ils tentent visiblement de se rendre sur l'UESC Marathon, dont l'accès leur est refusé. Ils ne sont évidemment pas seuls, se faisant soudainement attaquer par un duo composé d'un Assassin furtif et Vandale. C'est l'occasion de mettre en scène la fabrication des corps biosynthétiques avec ces vers à soie fort singuliers, ainsi que la réapparition de l'équipe pour une nouvelle run... ou plutôt plusieurs, puisque foncer tête baissée n'est clairement pas la solution, surtout qu'il n'y a pas que les Coureurs adverses comme menaces. La flore de la planète réserve elle aussi des surprises (et ce n'est pas que pour cette vidéo), tandis que les forces de l'UESC ne tolèrent pas les intrusions. La séquence parvient également à capturer les échanges enflammés entre coéquipiers qui risquent d'avoir lieu entre les joueurs.

Autre élément repris directement du jeu, l'attention portée aux sons environnants afin de ne pas se faire repérer par les ennemis, ou en l'occurrence ici un cadre Éclaireur. Vient ensuite un affrontement dantesque pour accéder à un point d'exfiltration, seul moyen d'extraire le loot engrangé, où chaque Coureur use de ses capacités pour survivre. Mais à la différence d'une run classique, l'appareil semble ici permettre de rejoindre le vaisseau en orbite. Est-ce là un indice sur ce qui nous attend ?





La mise en scène glaçante à bord du Marathon n'en devient que plus oppressante lorsqu'un Compiler des S'pht apparaît, allant jusqu'à mettre à l'épreuve la cohésion du groupe, puisque le Voleur préfère fuir avec son butin que d'aider ses camarades en détresse... Assez étrange, la cinématique met par la suite l'accent sur une sorte de statuette de cet ennemi classique de la licence et fait le lien avec l'accès au vaisseau. Cela ne coûtera rien d'essayer de dénicher une réplique in-game. Et puisqu'une trahison finit toujours par se payer, les retrouvailles entre Urgentiste et Voleur finissent par un coup de feu à l'issue incertaine.

Si vous avez apprécié cette chanson In Death We've Just Begun, vous pouvez la retrouver ci-dessous sans les éléments sonores de la cinématique.

