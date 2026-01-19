Marathon arrive à grandes foulées, Bungie dévoile sa date de sortie, des éditions Deluxe et Collector, une DualSense et bien plus !

Une fuite avant la dernière ligne droite





Suite à son retour médiatique en décembre dernier, l'extraction shooter Marathon de Bungie est désormais prévu pour un lancement au mois de mars. Il y a quelques jours, le studio a de nouveau communiqué en mettant en avant les Coureurs qui nous serviront d'avatars à incarner, des cadres aux capacités variées pour survivre aux dangers de Tau Ceti IV... et aux autres joueurs. Si nous attendons l'annonce d'une bêta ouverte, ce n'est à priori pas ce sur quoi le studio va communiquer dans les prochains jours. En effet, une fuite provenant de Xbox a révélé ces dernières heures la date de sortie du jeu au détour d'une bande-annonce inédite, qui devrait marquer l'ouverture des précommandes et notamment d'une édition Deluxe. C'est donc via Reddit que nous avons découvert le tout. Puisque les vidéos postées sur les réseaux ont été l'objet d'avis de retrait DMCA, la légitimité des informations ne fait aucun doute à l'ère des faux par IA.

La vidéo met l'accent sur la survie et l'atmosphère bien plus sombre qu'auparavant des environnements, ainsi que la présence antagoniste de l'UESC, le tout narré par Gantry, un agent de MIDA, l'une des factions avec qui nous travaillerons. Et bien évidemment, nous retrouvons encore une fois le plan avec le Compiler des S'pht, de quoi attirer l'attention des fans de la première heure.

Quand sera lancé Marathon ?





Selon ces informations du moment, l'extraction shooter sera disponible à partir du jeudi 5 mars 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Autant dire que le succès ou non de ce jeu de tir à la première personne sera clairement visible dans le bilan de mai de Sony et comptera bien pour son actuelle année fiscale, comme prévu. Avec Destiny 2 qui n'est plus au meilleur de sa forme (finale), il va sans dire que Marathon porte une lourde charge sur ses épaules, surtout que les actifs de Bungie ont lourdement été dépréciés.

Précommander est la première étape





Une édition Deluxe sera donc commercialisée, reste à savoir à quel prix puisque Marathon sera de base vendu 39,99 €. Elle inclura à minima un bundle Midnight Decay, avec des skins pour les cadres Destructeur, Assassin et Vandale, ainsi que pour le fusil à pompe Misriah 2442 et le FA Overrun.

Nous rajouterons tous les détails officiels à l'article lorsqu'ils seront disponibles. Pour le moment, vous pouvez ajouter Marathon à votre liste de souhaits sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store.

Mise à jour : cela n'a pas traîné, Bungie vient de mettre en ligne la vidéo, sans doute pressé par ce leak. L'édition Deluxe coûtera 59,99 € et il y aura même un collector ô combien classe, incluant une statuette du cadre Voleur. Vous trouverez ci-dessous tous les détails, dont quelques éléments offerts aux joueurs de Destiny 2, certains ne nécessitant même pas de passer à la caisse. Vous trouverez des visuels en page suivante.

Bonus de précommande ÉTAPE ZÉRO 004 style Arme de poing tactique CR.

Talisman d'arme ÉTAPE ZÉRO RC.

Sticker d'arme ÉTAPE ZÉRO MODIFIÉE.

Arrière-plan LIGNE D'APOGÉE.

Emblème LIGNE D'APOGÉE.

Récompenses Bungie pour Destiny 2 :

Coque de type Écho UESC de Spectre exotique ;



Vaisseau exotique Rover UESC ;



Passereau exotique Sprinter UESC. Récompenses Destiny 2 (pour tous les joueurs dès le 20 janvier) Outil multifonction MIDA moderne – Ornement d’arme d'arme (Outil multifonction MIDA).

Tissage ver à soie – revêtement légendaire (d’une couleur verte rappelant Marathon).

Attente d'exfiltration – interaction multijoueur exotique.

Marathon - Édition Standard - 39,99 € Le jeu Marathon.

Toutes les mises à jour (cartes, cadres de Coureur, évènements, etc.) au cours de l'année.

Marathon - Édition Deluxe - 59,99 € Contenu de l'édition Standard.

Coupon : Passe de récompenses premium.

200 jetons de SOIE servant à déverrouiller les récompenses du Passe de récompenses.

Objets cosmétiques pour arme :

DÉGRADATION DE MINUIT style Fusil à pompe Misriah 2442 ;



DÉGRADATION DE MINUIT style FA Excessif.

Objets cosmétiques pour cadre de Coureur :

DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Vandale ;



DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Destructeur ;



DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Assassin ;



DÉGRADATION DE MINUIT style Cadre Voleur.

Marathon - Édition Collector - 236,99 € avec le jeu / 177 € sans le jeu (Bungie Store) Contenu de l'édition Deluxe (version code de jeu uniquement).

Figurine de cadre de type Voleur à l'échelle 1/6 avec lumières LED.

WEAVEworm miniature de collection.

Patch brodé thermocollant.

Six cartes postales avec illustrations.

Boîte hexagonale premium avec poster lenticulaire.

Boîte-présentoir avec illustrations de l'environnement.

Des objets cosmétiques bonus du jeu à acheter sur le Bungie Store ou PlayStation Direct :

Emblème ÉTAPE ZÉRO ;



Arrière-plan ÉTAPE ZÉRO.

Une manette prête pour un marathon





Une DualSense en édition limitée aux couleurs de Marathon va également être commercialisée, vendue 84,99 €. Il sera possible de la précommander à partir du 29 janvier à 18h00 et elle sortira elle aussi le 5 mars.

Un casting de stars





Pour terminer, le casting anglais a été dévoilé, sans pour autant nous en dire plus sur les personnages qu'ils incarneront, bien que certains aient déjà pu être entendus.

Krizia Bajos

Samantha Béart

Beau Bridgland

Ry Chase

Roger Clark

Darin De Paul

Jennifer English

Dave Fennoy

Nika Futterman

Morla Gorrondona

Reina Guthrie

Donnla Hughes

Keston John

Sohm Kapila

Rich Keeble

Elliot Knight

Erica Lindbeck

Piotr Michael

Brent Mukai

Neil Newbon

Ariana Nicole George

Emily O'Brien

Lee Shorten

Jason Spisak

Ben Starr

JB Tadena

Fred Tatasciore

Craig Lee Thomas

Elias Toufexis

Oliver Vaquer

Scott Whyte

Tracy Wiles

Erin Yvette

Bungie précise que Marathon sera doublé dans les différentes langues dans lesquelles il sera disponible, dont le français.