Marathon : Bungie précise sa nouvelle période de sortie, son prix et détaille sa vision pour l'extraction shooter en vidéo

Marathon jusqu'à présent





C'est en mai 2023 que Bungie officialisait Marathon, un extraction shooter ayant pour cadre l'une de ses anciennes licences. Ce n'est pourtant qu'en avril dernier que la véritable révélation du jeu a eu lieu, avec une direction ayant entre-temps un peu changé sous la direction de Joe Ziegler. Le studio avait fait les choses en grand pour l'occasion depuis ses locaux de Bellevue, publiant notamment un court-métrage cinématique signé Alberto Mielgo, qui rendait forcément mieux que le gameplay montré en termes de ton et d'ambiance. Sa date de sortie avait alors été fixée au 23 septembre 2025, sauf que suite aux retours des joueurs suite à une alpha fermée et un drama lié à du plagiat (qui s'est récemment positivement résolu pour toutes les parties impliquées), il avait été décidé en juin que le lancement serait repoussé. Depuis, un test technique fermé s'est tenu fin octobre, aussi bien sur consoles que PC, avec cette fois la possibilité pour les joueurs européens de participer sans passer par un moyen détourné. Nous devions avoir plus de détails cet automne pour découvrir la nouvelle date et c'est désormais presque le cas.

Période de sortie et détails de commercialisation





Pour commencer, Marathon devrait donc voir le jour en mars 2026, soit avant la fin de l'année fiscale, comme le prévoyait Sony Interactive Entertainment. Sachant que Saros a récemment été reporté au-delà de cette échéance (donc des revenus en moins pour l'éditeur) et Bungie ayant été pointé du doigt à plusieurs reprises, dernièrement avec la dépréciation d'une partie de ses actifs, nous imaginons mal un autre délai.

Que ce soit sur PS5, Xbox Series X|S ou PC (Steam), le prix ciblé sera de 39,99 € (39,99 $ / 34,99 £). Pas de réelle surprise de ce côté, surtout que l'extraction shooter du moment qu'est ARC Raiders est vendu à ce même tarif. À titre de comparaison, la 1.0 d'Escape from Tarkov est proposée à 49,99 € sur la plateforme de Valve. Il est indiqué que le prix dans d'autres régions sera communiqué ultérieurement.

Outre le cross-play et la sauvegarde multiplateforme, il a été précisé ce à quoi donnera accès l'achat du jeu, à savoir toutes ses mises à jour (cartes, cadres de Coureur, évènements, etc.) au cours de l'année, ainsi que l'Archive Cryo durant la Saison 1, qui sera le premier pont du vaisseau UESC Marathon. En ce qui concerne le contenu saisonnier et la feuille de route du contenu, nous en saurons plus d'ici la sortie, en sachant qu'une prise de parole est prévue pour janvier.

De plus, Bungie a visiblement enfin compris que le FOMO n'est pas apprécié, puisque les Passes de récompenses n'auront aucune date d'expiration, à l'image d'un Helldivers 2. Une fois l'un d'eux achetés, son contenu pourra être obtenu à tout moment. Mieux encore, si jamais vous ne craquez pas de suite pour Marathon, il sera toujours possible d'acheter les anciens pass par la suite. Le studio précise qu'il souhaite que les joueurs se connectent parce qu'ils aiment le jeu, pas seulement parce qu'ils risquent de louper quelque chose. Bon, nous imaginons bien qu'il y aura tout de même des éléments temporaires ou évoluant en raison de la nature live-service du projet, mais cela devrait limiter la frustration.

Enfin, il n'y aura aucune mécanique de pay-to-win afin d'assurer l'intégrité compétitive. L'ensemble des résultats en jeu (exfiltration ou mort) ne sera donc jamais déterminé par le contenu ayant été acheté.

Le plein de changements suite aux retours des joueurs





Pour accompagner ces bonnes nouvelles, un ViDoc riche en détails sur la vision de l'équipe a été mis en ligne. Il fait notamment le point sur tout ce qui a changé ces derniers mois et plante le décor de son univers où des Coureurs sont déployés, des mercenaires qui ont échangé leur corps humain contre un cadre biosynthétique et cybernétique, une manière idéale de justifier que nous soyons aux commandes en tant que joueurs.

Premier changement et pas des moindres, le monde de Tau Ceti IV sera désormais plus sombre, dangereux et vivant, avec une emphase plus poussée sur la survie. La fidélité visuelle a donc été accrue avec davantage de réalisme (reflets, saleté, boue, traces de pas, météo, luminosité, etc.). L'effet de dénumérisation des corps lors d'une élimination a lui été retiré, laissant désormais les corps des Coureurs sur place, qui se décomposeront au fil du temps. Un soin a également été apporté à la partie sonore afin de pleinement faire ressentir les menaces et nous guider à travers les environnements.

Ensuite, outre le jeu en groupe avec nos amis ou des inconnus en équipe de trois via le matchmaking, Bungie a rajouté la possibilité de se la jouer loup solitaire dans des parties comportant uniquement d'autres joueurs en solo ! Cela devrait déjà motiver bien plus de monde. Un chat de proximité a également été intégré, ce qui permettra de communiquer avec nos adversaires se trouvant dans les parages, pourquoi pas afin de former une alliance temporaire, avec évidemment un risque de trahison.

Le contenu jouable présenté





À son lancement, Marathon disposera de trois zones de jeu à la difficulté croissante, avec la quatrième arrivant rapidement au cours de la Saison 1. Les évènements qui s'y dérouleront parfois ne seront pas identiques de l'une à l'autre, ajoutant d'autant plus de risques aux parties. Quant à la menace présente dans le vaisseau qui est évoquée, le plan montrant un Compiler des S'pht ne laisse aucun doute possible, à voir s'il y aura plus que cela ou non.

Sur Tau Ceti, la mort est la première étape. Votre périple commence dans la zone d'essais de Perimeter, dans laquelle vous obtenez vos jambes cybernétiques et apprenez à vous exfiltrer en vie. Puis, la pression monte d'un cran sur la carte Dire Marsh, criblée d'anomalies. Vous y découvrirez les vestiges d'une colonie humaine remplie de dangers et de récompenses toujours plus impressionnantes. Après avoir rempli votre coffre et amélioré vos compétences de survie, vous vous rendrez à l'Outpost, la base d'opérations avancée de l'UESC, dans laquelle vous trouverez des patrouilles, des pièces verrouillées et du butin qui vous poussera à défier le destin. Mais tout cela n'est qu'un avant-goût de votre ultime objectif. Au-dessus de Tau Ceti se dresse l'imposant UESC Marathon, qui abrite la Cryo Archive, le premier pont à explorer du vaisseau abandonné de la colonie. Trouvez le moyen de contourner les mesures de sécurité pour ouvrir des coffres et piller les artefacts qu'ils contiennent. Dans les couloirs exigus, vous n'aurez d'autre choix que d'affronter des équipes ennemies équipées de la tête aux pieds, qui visent le même objectif que vous. Ouvrez le septième coffre pour défier une entité que même l'UESC redoute.

Jeu en PvPvE oblige, nous devrons donc faire face aux Coureurs adverses, mais aussi aux forces de l'UESC que nous pourrons voir flotter dans les airs tels des corps possédés. Le code couleur sera important à retenir, puisque les bleus feront office de troupes d'élite, les mini-boss de couleur lilas et les boss en rouge.

En termes de loot, qui sera le nerf de la guerre, Bungie promet notamment plus de 400 mods d'arme, de quoi permettre une variété de builds différents. Si l'aspect visuel de l'armement sera propre au jeu, son fonctionnement devrait être facilement reconnaissable. Quant aux Coureurs représentant chacun un archétype, nous retrouverons donc Locus (« Destructeur »), Blackbird, Glitch, Void et un cadre « Voleur », qui n'ont pas été nommés dans cette présentation, sans doute afin de s'éloigner de l'aspect hero shooter aux yeux du public. Notez que même l'interface utilise leur spécificité plutôt que les noms précédemment dévoilés. Ils pourront être améliorés à l'aide d'implants et noyaux. De plus, un cadre baptisé Rook a été introduit, qualifié de prototype et qui permettra d'aller piller une partie en cours en solo (mode Scavenger) en étant équipé d'un paquetage limité, l'avantage étant de ne pas prendre de risques.

Comme déjà vu précédemment, il y a aura aussi tout un système de factions demandant de remplir des tâches spécifiques : Traxus (la plus puissante société de l'histoire humaine), Arachne (voue un culte à la mort, pour les fans de PvP), CyberAcme, NuCaloric, Sekiguchi Genetics et MIDA (adepte de la destruction). Elles disposeront chacune d'un arbre avec des améliorations à déverrouiller et d'un agent faisant office de représentant (_Gantry pour MIDA, Charter pour Arachne, Nona pour Sekiguchi, etc.). Avoir un rang élevé permettra d'accéder à de meilleures marchandises dans la boutique et même augmenter les statistiques de base de notre Coureur pour le reste de la saison.

Enfin, le ViDoc introduit également le Codex, regroupant des exploits, collectibles, enregistrements audio et autres éléments de lore qui resteront liés à notre compte au fil du temps. Nous pourrons par ce biais débloquer des skins pour les Coureurs et armes, des charmes, stickers, emblèmes et éléments de personnalisation de notre profil.

En attendant le début d'année prochaine, les trois jeux classiques Marathon sont disponibles gratuitement sur Steam. Des visuels inédits sont à retrouver en page suivante.

