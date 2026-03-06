nDreams se restructure et ferme deux studios, un nouveau (mauvais) signal sur l’état du marché VR

Le studio britannique nDreams vient d’annoncer une restructuration importante de son organisation interne. Dans un communiqué publié sur ses réseaux, l’entreprise explique étudier une réduction significative de ses effectifs ainsi que la fermeture de deux de ses studios internes. Au total, 78 postes sont actuellement menacés dans le cadre de cette réorganisation.

La restructuration de nDreams illustre ainsi une réalité de plus en plus visible dans l’industrie VR, l’innovation continue mais les studios doivent désormais trouver un équilibre économique durable.

Depuis 2024, les équipes du studio étaient réparties entre trois structures internes distinctes. nDreams Elevation, nDreams Near Light et nDreams Compass. Le plan de restructuration prévoit désormais la fermeture de Near Light et Compass. Elevation deviendrait ainsi le principal pôle de production du studio, avec environ 120 développeurs déjà mobilisés sur plusieurs projets encore non annoncés. Cette décision marque un recentrage clair des ressources autour d’un seul studio de développement.

Dans son message, nDreams précise également qu’une équipe plus réduite restera dédiée à la recherche et développement dans le domaine XR. L’entreprise affirme vouloir continuer à produire des jeux en réalité virtuelle et à explorer de nouvelles technologies immersives. Le studio ne quitte donc pas la VR, mais adapte sa structure à un marché qui reste difficile à stabiliser.





Le communiqué évoque d’ailleurs explicitement les défis économiques actuels du secteur. Selon l’entreprise, le marché des jeux VR demeure “challenging”, autrement dit complexe et encore incertain pour les studios spécialisés. Cette remarque reflète une situation bien connue dans l’industrie. Le public VR progresse mais reste encore limité comparé aux plateformes traditionnelles comme le PC ou les consoles.

Pour les développeurs, cette réalité signifie que chaque projet représente un investissement important pour un marché encore en construction. Les jeux VR nécessitent souvent des mécaniques spécifiques, des interfaces adaptées et un travail technique particulier pour garantir immersion et confort. Le coût de développement peut donc rapidement grimper alors que le nombre d’utilisateurs potentiels reste relativement restreint.

Dans ce contexte, la restructuration de nDreams prend une dimension particulière. Le studio s’est imposé ces dernières années comme l’un des acteurs majeurs de la VR en Europe. On lui doit notamment Fracked, Phantom: Covert Ops ou encore Synapse, des productions qui ont contribué à démontrer le potentiel de la réalité virtuelle pour des expériences complètes et ambitieuses.

La décision de réduire les effectifs et de fermer deux studios internes ne signifie pas pour autant l’arrêt de ses activités créatives. Les équipes restantes continueront de travailler sur plusieurs projets encore tenus secrets. La restructuration vise surtout à rendre l’entreprise plus compacte et plus viable sur le plan économique.

Ce type de repositionnement stratégique n’est pas unique dans l’industrie XR. Plusieurs studios spécialisés dans la VR ont récemment choisi de réduire la taille de leurs équipes ou d’adapter leur modèle de production. Certains optent pour des jeux hybrides jouables à la fois en VR et sur écran classique. D’autres privilégient des projets plus courts ou plus expérimentaux.

Ces ajustements reflètent une phase de transition pour l’écosystème de la réalité virtuelle. Les technologies progressent rapidement et les casques autonomes ont largement démocratisé l’accès à ces expériences. Pourtant, le marché reste encore en construction et dépend fortement des stratégies des grandes plateformes technologiques.

Pour les joueurs, cette situation ne signifie pas nécessairement une baisse de la production. Les projets actuellement développés par le studio Elevation pourraient même représenter la prochaine étape de son évolution. Reste que cette annonce rappelle une chose essentielle. La VR poursuit son développement, mais son industrie cherche encore son modèle économique.