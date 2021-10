Nintendo ferme ses studios en Californie et à Toronto

Même si Nintendo est une entreprise japonaise, il a de nombreux studios aux quatre coins du monde, et des décisions majeures sont notamment prises en Amérique du Nord. Mais chez Nintendo of America, il y a du gros changement dans l'air, car la firme annonce la fermeture de deux studios.

Après des bruits de couloirs, Nintendo a confirmé à Kotaku qu'il va fermer ses studios de Redwood City (Californie) et à Toronto, conservant ses quartiers généraux à Redmond et Vancouver. Cela fait suite au départ de Nick Chavez, vice-président du département ventes ayant remplacé Doug Bowser en 2019 (désormais président de Nintendo of America), l'homme rejoignant le groupe KFC pour faire évoluer Yum! Brands. Devon Pritchard va donc assurer l'intérim de ces opérations aux États-Unis et au Canada.

Nous avons là affaire à une restructuration assez classique dans le milieu, mais plus rare chez Nintendo, l'entreprise ayant ces dernières réduit ses effectifs en Corée du Sud en 2016 et restructuré ses équipes en Europe deux ans plus tôt, mettant tout de même 300 employés à la porte. Kotaku indique que la fermeture du studio californien touche une centaine de personnes, mais Nintendo affirme que tout le monde sera replacé à Redmond ou à Vancouver.

Pour rappel, Nintendo cartonne toujours avec sa Switch, comptant près de 90 millions d'exemplaires vendus en août dernier, vous pouvez retrouver le nouveau modèle OLED à 319,99 € à la Fnac.