Marathon présente ses Coureurs et leur gameplay en vidéo, il y en aura pour tous les goûts

Des Coureurs qui perdent en identité





Cela fait déjà un mois que Bungie est revenu en force avec Marathon, entamant sa course vers un lancement désormais prévu pour le mois de mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Outre les détails concernant sa commercialisation, nous avions alors eu droit à un ViDoc introduisant longuement les changements apportés au jeu ces derniers mois et le contenu qui sera jouable, gameplay à l'appui. C'est à nouveau au détour d'une vidéo que les développeurs prennent la parole afin de présenter les spécificités de chaque Coureur que nous pourrons utiliser sur Tau Ceti IV et l'UESC Marathon lors de nos extractions.

Comme nous l'avions souligné, le studio a laissé tomber les noms donnés aux Coureurs, les désignant désormais par des types de cadres et archétypes. Cela ne change en rien leur apparence ou les compétences qu'ils utilisent, mais il faut bien avouer que cela rend l'ensemble bien plus banal, même si cela permet de comprendre directement à quoi nous avons affaire.

Quelques généralités





Comme déjà expliqué, ces corps biosynthétiques justifieront la boucle de gameplay puisque la conscience de notre mercenaire y est transférée. Différents cadres ayant un design distinct seront donc disponibles, chacun rattaché à un archétype de jeu, permettant de savoir à quoi nous attendre d'un simple coup d'œil. Pour autant, il sera possible de les personnaliser à l'aide d'implants, noyaux, mods et évidemment d'armes.

Les noyaux sont généralement conçus pour un cadre de Coureur spécifique et améliorent ou modifient le fonctionnement de vos capacités. Par exemple, un noyau de Voleur vous octroie une seconde charge de votre Grappin, tandis qu'un autre permet à votre Drone de Vol à la tire de signaler périodiquement les ennemis proches lorsqu'il n'est pas piloté.

sont généralement conçus pour un cadre de Coureur spécifique et améliorent ou modifient le fonctionnement de vos capacités. Par exemple, un noyau de Voleur vous octroie une seconde charge de votre Grappin, tandis qu'un autre permet à votre Drone de Vol à la tire de signaler périodiquement les ennemis proches lorsqu'il n'est pas piloté. Les implants peuvent être utilisés par n'importe quel cadre de Coureur et confèrent des statistiques supplémentaires ainsi qu'un attribut aléatoire. Les implants de plus haut niveau offrent également un attribut fixe bonus, comme l'implant Ping+ V5, qui permet à vos signaux de rester associés aux ennemis pendant un court instant après avoir rompu leur ligne de mire.

Notez qu'en plus de ça, une personnalisation visuelle avec des éléments cosmétiques sera présente (il faudra bien ça pour proposer des microtransactions), notamment via le Codex. Bungie détaillera cela par la suite.

Comme expliqué, le buildcrafting a été pensé pour que nous ayons des ingrédients et pas de recette, afin de définir notre style de jeu. Cela devrait évidemment donner lieu à de la création de contenu en tout genre comme c'est déjà le cas sur Destiny 2.

Spécificités de chaque Coureur





Clairement, les joueurs de Destiny ne seront pas dépaysés avec certains de ces cadres faisant énormément penser aux Titans, Chasseurs et Arcanistes, que ce soit avec la barricade, l'invisibilité, les drones ou simplement le double saut pour les déplacements. Le grappin rappelle de son côté celui associé au Filobscur, ne nécessitant pas de point d'accroche.

Destructeur (ex-Locus) Archétype : spécialiste du combat. Dotés d'une barricade de défense personnelle, de systèmes de missiles et de propulseurs de déplacement, les Destructeurs sont conçus pour mener le combat contre les menaces ennemies. Remarque : design basé sur une armure Mjolnir modifiée de la trilogie originale. Assassin (ex-Void) Archétype : agent de l'ombre. Le déploiement de fumée synthétique et la technologie de camouflage permettent aux cadres Assassins de planifier des frappes furtives ou de se mettre à couvert lors d'engagements hostiles.

Éclaireur (ex-Blackbird) Archétype : spécialiste des renseignements. Les cadres Éclaireurs excellent dans l'identification des menaces et le suivi des mouvements grâce à l'utilisation d'échos laser, de drones traqueur et de traces de pas holographiques. Remarque : initialement surnommé « fun police » en interne. Vandale (ex-Glitch) Archétype : anarchiste de combat. Les cadres Vandales se déplacent sur le terrain à des vitesses incroyables, utilisant leurs mouvements avancés et leur canon à recul pour perturber les combats.

Voleur Archétype : acquisitions secrètes. Grâce à leurs visières améliorées et à leur drone papillon piloté, les cadres Voleurs peuvent localiser et récupérer du butin, puis utiliser leur grappin pour prendre l'avantage ou s'échapper. Urgentiste Archétype : médecin sur le terrain. Les cadres Urgentistes contribuent à maintenir leur propre survie et celle de leurs alliés grâce à des drones de soin déployables, des capacités de redémarrage embarquées et des bonus de combat.

ROOK Archétype : pillard. Le cadre ROOK est conçu pour le mode Pilleur, une façon unique de jouer à Marathon. En incarnant ROOK, vous rejoignez une partie en cours en tant que joueur solo. Vous ne pourrez pas emporter d'équipement, mais vous ne prenez aucun risque, ce qui fait de ROOK un excellent choix pour les pilleurs.

En attendant la sortie, les trois jeux classiques Marathon sont disponibles gratuitement sur Steam. Des visuels inédits sont à retrouver en page suivante.

