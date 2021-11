Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Rui et Akaza sont disponibles, leur gameplay dévoilé en vidéos

Le mois dernier, SEGA, Aniplex et CyberConnect2 ont lancé à travers le monde Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, une adaptation vidéoludique de l'œuvre de Koyoharu Gotōge, qui ne nous a pas vraiment marqués, voir notre test en fin d'article. Avant même sa sortie, nous avions appris que 6 personnages jouables supplémentaires seraient ajoutés post-lancement, à savoir des démons, puisqu'il n'y en avait aucun en Versus... Les deux premiers sont désormais disponibles, faisons le point.

C'est ce 4 novembre que la première mise à jour gratuite a été déployée, permettant comme prévu de jouer avec deux des Douze Lunes Démoniaques. Nous avons d'un côté Rui, la Cinquième Lune Inférieure que Tanjirō affronte sur le mont Natagumo, et de l'autre Akaza, la Troisième Lune Supérieure, qui est apparu dans le film Le Train de l'Infini et a servi d'adversaire à Kyōjurō Rengoku... Vous pouvez découvrir leurs movesets en vidéos, mais ce n'est pas la seule nouveauté. Ainsi, cette v1.11 permet aussi de prendre part à des missions en ligne pour engranger des points Kimetsu.

Envie d'en voir encore plus ? La chaîne YouTube du V-Jump a récemment diffusé 18 minutes de gameplay de ces personnages que vous pouvez également visionner ci-dessous. Enfin, en date du 27 octobre, le jeu s'était déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde (expéditions et ventes numériques).

