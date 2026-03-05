The Amusement VR vous entraîne bientôt dans un parc d’attractions abandonné rempli de souvenirs

Les expériences narratives en réalité virtuelle continuent de chercher de nouvelles formes d’immersion. Avec The Amusement, le studio Curvature Games et ARTE France proposent une aventure où l’exploration physique et l’histoire personnelle s’entremêlent dans un parc d’attractions chargé de souvenirs. Le projet se distingue par une approche narrative centrée sur les souvenirs et les relations familiales.

Dans The Amusement, le joueur incarne Samantha Burkhart, une jeune femme qui découvre un parc d’attractions ayant appartenu à son père, disparu pendant la Première Guerre mondiale. Ce lieu abandonné devient rapidement un terrain d’exploration aussi étrange que symbolique. Chaque attraction agit comme une porte vers des fragments du passé, révélant peu à peu l’histoire de sa famille et la relation compliquée entre ses parents, Bridget et Hans.

Chaque attraction devient un fragment de mémoire qui reconstitue progressivement le passé de Samantha.

L’univers visuel s’inspire des Luna Park des années 1920. Le joueur traverse différents environnements qui évoquent à la fois l’émerveillement et la nostalgie. Un labyrinthe digne d’Alice au pays des merveilles, des ruines rappelant l’Atlantide ou encore des montagnes russes abandonnées composent ce parc figé dans le temps. Ces attractions ne sont pas seulement des décors et servent de puzzles narratifs permettant de reconstituer les souvenirs de Samantha. Le parc d’attractions devient ainsi un décor interactif qui mêle énigmes et narration.

L’exploration constitue l’un des éléments centraux du projet grâce à l’utilisation du redirected walking. Cette technique de locomotion en réalité virtuelle repose sur les déplacements réels du joueur. Chaque pas effectué dans la pièce est reproduit dans l’environnement du jeu afin de renforcer l’illusion de présence. Pour fonctionner correctement, The Amusement nécessite un espace de jeu d’environ quatre mètres carrés. Le jeu transforme donc les déplacements réels du joueur en progression directe dans l’histoire.

Les développeurs expliquent que cette approche permet d’explorer le parc de manière plus naturelle. Les joueurs peuvent gravir certaines structures, atteindre des hauteurs importantes ou s’aventurer dans des zones labyrinthiques. L’exploration peut toutefois se faire aussi avec une manette pour les utilisateurs disposant d’un espace plus réduit. Le redirected walking reste donc privilégié, mais une locomotion classique est également prévue.





Le jeu combine cette exploration physique avec une résolution d’énigmes basée sur l’interaction avec les objets. La progression repose sur l’observation de l’environnement et la manipulation d’éléments mécaniques. Certains mécanismes doivent être activés pour ouvrir de nouveaux chemins ou restaurer certaines attractions du parc. La réalité virtuelle permet ici une manipulation directe des objets pour résoudre les puzzles.

Cette approche vise à créer une expérience plus sensorielle que les jeux d’énigmes traditionnels. Le joueur doit toucher, déplacer ou examiner différents objets afin de comprendre leur fonctionnement et avancer dans l’histoire. L’objectif est de transformer chaque interaction en geste concret plutôt qu’en simple action sur un bouton.

The Amusement est coproduit par ARTE France et le studio allemand Curvature Games. Le projet a également bénéficié d’un soutien institutionnel. Son développement a été financé en partie par Gamecity Hamburg ainsi que par le ministère fédéral allemand de l’Économie et de la Protection du Climat. Cette collaboration illustre l’intérêt croissant des acteurs culturels européens pour la réalité virtuelle.

Le jeu sortira le 16 avril sur SteamVR et Meta Quest au prix de 21,99 euros. Une réduction de lancement de 15 % sera proposée. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Meta Store avec une remise supplémentaire pour les premiers acheteurs. Une démo gratuite permet déjà de découvrir le jeu sur Steam.