CINEMA : Kaamelott - Deuxième Volet verra les choses en grand, de premières photos et une date de sortie pour la première partie

À l'été 2021, notre souverain-rain-rain faisait son retour dans Kaamelott - Premier Volet, un long-métrage attendu plus d'une décennie par toute une communauté de fans après la diffusion des six saisons (« Livres ») de la série. Prévu comme étant le premier d'une trilogie, nous attendions évidemment après l'avoir vu, bien aidé par les nombreuses rediffusions sur 6ter, même si nous l'avions quelque peu oubliée depuis un moment. Et bien, c'est sans crier gare que de premiers aperçus viennent de nous être donnés, avec au passage une date de sortie !

En effet, un message a été posté pour indiquer que le tournage des deux parties de Kaamelott - Deuxième Volet va bientôt s'achever. Quèsaco ? Oui, cette suite prendra la forme d'un diptyque, dont la première moitié est prévue en salles le mercredi 22 octobre 2025 ! C'est dans le « presque » plus grand secret qu'ils ont été tournés depuis cet été, notamment en Dordogne au château de Jumilhac. Comme vous pouvez le constater au travers des deux premières photos officielles partagées, nous aurons le retour des scènes au plumard avec Arthur (Alexandre Astier) et Guenièvre (Anne Girouard).

Le film fait également la couverture du nouveau numéro de Premiere, comme à l'époque, puisqu'une interview du réalisateur et acteur y est présente. Un avant-goût a d'ailleurs été donné au travers d'un article sur le site du magazine, promettant une suite allant plus loin dans l'aspect spectaculaire et qui est comparée à L'Empire contre-attaque du côté de Star Wars, puisque Alexandre Astier en est fan et y a déjà fait référence par le passé. La raison en est la suivante :

L'Empire contre-attaque. Parce que ça finit en sentant le roussi...

