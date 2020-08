CINEMA : Kaamelott - Premier Volet, le roi Arthur fait son retour en Une de Premiere

En fin d'année, les amoureux francophones du 7e Art auront une raison toute trouvée pour se rendre en salles, car une épopée ayant fait vibrer des millions de spectateurs sur petits écrans va enfin prendre sa volée. Oui, nous parlons bien de Kaamelott - Premier Volet, le long-métrage d'Alexandre Astier produit par Regular Production et distribué par SND. Après une première bande-annonce teaser suivie d'un malheureux report, nous attendions évidemment des nouvelles de ce film nous contant la suite de l'épopée arthurienne mise en place au travers des six saisons de la série achevée en 2009. Il manquait pourtant un personnage central à cet aperçu, dont la nouvelle apparence va carrément faire la Une du magazine Premiere de septembre !

Oui, le Roi Arthur campé par Alexandre Astier se montre enfin, alors que nous l'avions laissé à Rome en piteux état, mais avec l'envie de reprendre le combat face à la menace représentée par Lancelot et Méléagant, qui pourchassaient tous les chevaliers à travers l'île de Bretagne. Le personnage central de cette fiction nous reviendra donc en ayant conservé une bonne longueur de cheveux, une moustache et un petit bouc, un look qui lui allait déjà plutôt bien dans les dernières saisons. Et outre son apparence, le bimestriel titre que son numéro dont la parution est prévue pour le 26 août (soit mercredi prochain) contiendra de premières informations et une interview exclusive de l'acteur, réalisateur et scénariste.

Bref, les fans purs et durs vont s'en doute se jeter dessus, tandis que les abonnés pourront le savourer dès ce week-end dans leur boîte aux lettres. Si jamais Kaamelott vous manque et que vous cherchez à revoir pour la énième fois les folles aventures des Chevaliers de la Table ronde, l'intégrale de la série en Blu-ray est vendue 91,34 € sur Amazon (et 79,98 € en DVD).