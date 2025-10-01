CINEMA : Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 excite les fans autour de sa nouvelle Table Ronde dans sa bande-annonce

Convocation à la Table Ronde





Cela fait déjà plus de quatre ans que nous avons pu découvrir en salles Kaamelott - Premier Volet, un long-métrage qui a divisé la communauté pour cette suite à la série télévisée d'Alexandre Astier. Pour lui succéder, ce sont deux films aux sorties espacées d'un an qui vont voir le jour et formeront une seule et grande aventure, avec pour commencer Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 attendu d'ici la fin du mois d'octobre. Nous avions pu en découvrir un teaser cet été à la suite de la révélation du casting, avec très peu de paroles. Ce mardi, le projet s'est davantage dévoilé au travers d'une bande-annonce un peu plus longue, dans laquelle le principal sujet de conversation est la nouvelle Table Ronde. Entre discours inspirant et humour léger, le tour d'horizon proposé donne fortement envie de découvrir cette nouvelle étape du périple d'Arthur et de ses drôles de chevaliers, en plus de répondre à plusieurs interrogations que nous avions émises.

Une bonne partie de ce trailer met donc en avant ce qui devrait constituer le début de KV2, à savoir une convocation des chevaliers à prendre place autour de la nouvelle Table Ronde. Sauf qu'elle n'émane pas de l'ancien roi de Logres, puisque Bohort déclare en s'adressant à Arthur que ce sont ses beaux parents qui en sont à l'origine, c'est-à-dire Léodagan et dame Séli, alors qu'ils ne devraient même pas la présider, puisque précédemment montrés dans les « gradins » et que c'est Fraganan qui siège directement autour.

La nonchalance de l'ex-souverain est alors mise en avant, ne souhaitant par y participer. Et pourtant, il va bien finir par changer d'avis, à priori sous l'impulsion d'un message des dieux. C'est du moins ce que veut nous faire croire le montage de cette vidéo en enchaînant ce drôle de plan sur un mur marqué de stries et les paroles de la Dame du Lac. Quoi qu'il en soit, cela va visiblement fonctionner puisque nous retrouvons ensuite Arthur autour de la table, qui balance une réplique que les fans vont sans doute ressortir ad nauseam : « Tout doux les foufous. »

Cette grande réunion devrait s'étaler sur une période conséquente du récit, le Duc d'Aquitaine y arrivant après son commencement, tandis qu'Arthur devrait lui débarquer en pleine nuit. Le principal sujet de discussion, ce sera sans surprise les quêtes, mais il faudra l'impulsion de ses paroles pour que les participants adhèrent au projet. Outre Anna de Tintagel (est-ce Ygerne en fond ?), la liste des « adversaires » devrait compter un dragon. Quant à Lancelot, il confirme que le fantôme est bien celui du roi Ban, son père. Reste à voir s'il va revenir du bon côté, Méléagant étant présent compte tenu de la colorimétrie et l'arrière-plan de sa scène.

L'épopée en terres boréales de Mehgan, Mehben, Iagu et Gareth d'Orcanie va elle bien les faire tomber sur le personnage de Vareznota, tandis que Conle le Fameux va de lui-même venir trouver Merlin. Enfin, après nous avoir montré qu'Excalibur serait replantée, nous la voyons être dégainée de son fourreau, arborant une teinte proche de celle de KV1 plutôt que l'aura jaune qu'elle possédait auparavant. Ce qui est sûr, c'est que les décors ne manqueront pas de nous dépayser avec de multiples unités de lieu, tandis que les costumes seront hauts en couleur.

Pour terminer, sachez que la bande-son du film sera disponible dès le 24 octobre et, comme pour KV1, disposera de plusieurs éditions avec notamment des vinyles auprès du label Deutsche Grammophon.

CD Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 - 15,99 € site officiel / 16,99 € Fnac CD de 22 pistes. Vinyle Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 - 24,99 € site officiel / Fnac Vinyle 22 pistes double face de 180 g.

Vinyle transparent édition limitée Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 - 27,99 € site officiel / 26,99 € Fnac Vinyle 22 pistes double face blanc de 180 g. Coffre collector édition limitée Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 - 109,99 € site officiel / Fnac Vinyle 22 pistes double face blanc de 180 g.

CD de 22 pistes.

Brosse anti-statique Kaamelott pour entretien disque vinyle.

Livret exclusif 12 pages format 30x30 cm.

Planche Contact – Photos de Fred Mortagne (reproduction) de l'enregistrement d'Alexandre Astier en piano solo.

2 photographies format 24x30 de l'enregistrement piano solo par Fred Mortagne.

45 Tours transparent «Le Lac Gelé» versions piano solo (Alexandre Astier) et par l'Orchestre national de Lyon.

Nous découvrons ainsi la tracklist, dont les noms peuvent être considérés comme des spoilers, surtout s'il s'agit de leur ordre d'apparition dans le film. La première piste peut d'ailleurs déjà être écoutée sur les diverses plateformes de streaming audio.

Malédiction Rêve sous l'Eau Excalibur au Placard Réouverture Après Travaux Conle le Fameux La Prophétie Lancelot le Nul Marche vers la Carmélide Arthur à la Table Ronde Le Discours d'Arthur La Venue de Méléagant Brontophobie L'Aube des Départs Les Fondations de Kaamelott La Forteresse d'Orcanie Le Lac Gelé Les Colonnes d'Hercule Portus Albus Ssabernock Démon contre Démoniste Rêve Commun Le Lac Gelé (piano solo)

La date de sortie de Kaamelott - Deuxième Volet Partie 1 est pour rappel fixée au 22 octobre et il nous tarde de le découvrir. Pour patienter, vous pouvez vous procurer KV1 en Blu-ray UHD au prix de 14,99 € à la Fnac.

