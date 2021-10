Ghostbusters : un nouveau jeu S.O.S. Fantômes par les développeurs de Friday the 13th: The Game ?

IllFonic s'est fait une réputation auprès des amateurs de jeux multijoueurs au gameplay asymétrique, le studio est connu pour Friday the 13th: The Game et plus récemment pour Predator: Hunting Grounds. Il planche actuellement sur Arcadegeddon et le studio a été cofondé par Raphael Saadiq, qui est également un musicien de R'n'B reconnu.

Ce dernier s'est récemment entretenu avec Questlove Supreme pour un podcast essentiellement axé sur la musique, mais au cours de la discussion, il a brièvement parlé de son studio de développement de jeux vidéo, en lâchant une phrase pour le moins inattendue : « nous travaillons sur Ghostbusters actuellement ».

Ghostbusters, ou S.O.S. Fantômes en français, a déjà eu droit à des adaptations vidéoludiques, notamment le très sympathique Ghostbusters: The Video Game considéré par ses scénaristes Dan Aykroyd et Harold Ramis comme la suite du second film. Outre un reboot au cinéma qui a divisé les fans en 2016, la franchise sera de retour en salles obscures le mois prochain avec S.O.S. Fantômes : L'Héritage. L'occasion de surfer sur la hype et lancer un nouveau jeu vidéo dans les prochains mois grâce au savoir-faire d'IllFonic ? Réponse bientôt, espérons-le ! Vous pouvez retrouver Ghostbusters: The Video Game Remastered à 19,99 € sur Amazon.