Arcadegeddon : un nouveau shooter multijoueur confirmé sur PS5 et PC, et en Early Access dès maintenant !

IllFonic s'est fait un nom avec Friday the 13th: The Game, un jeu multijoueur asymétrique adaptant l'univers du slasher. Il s'est d'ailleurs fait remarquer par Sony Interactive Entertainment, qui a édité son projet suivant, Predator: Hunting Grounds (disponible pour 25,95 € chez Amazon.fr), opposant cette fois un Predator à des Marines, toujours lors de parties en ligne.

Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que la prochaine production de l'équipe sera encore une fois tournée vers le multijoueur. Gematsu et des internautes ont découvert le listing d'un certain Arcadegeddon, développé par IllFonic, sur les serveurs des organisations de classification des jeux vidéo taïwanais et sud-coréen. Il s'agira d'un jeu PS5, dont nous connaissons d'ores et déjà le logo et le principe.

Gilly, le propriétaire d'une salle d'arcade locale, essaie de sauver son entreprise d'une méga entreprise sans visage. Pour ce faire, il crée un super jeu, malheureusement la méga société pirate le jeu et y injecte un virus. Vous devez sauver le jeu et la dernière salle d'arcade de la ville natale. Ce jeu de tir multijoueur en constante évolution vous permet, ainsi qu'à trois amis, d'explorer plusieurs biomes, des mini-jeux, de trouver des coffres cachés et de vaincre de nombreux types d'ennemis et de boss. Arcadegeddon est une expérience multijoueur coopérative qui offre un mélange d'expériences PVE et PVP qui permet toutes les différentes vitesses de jeu.

À priori, fini le gameplay asymétrique, place à des parties coopératives jusqu'à 4 en PvE et PvP dans un monde mélangeant les codes de différents jeux d'arcade, façon Les Mondes de Ralph. SIE ayant amené Predator: Hunting Grounds sur PC, s'il est encore éditeur sur ce jeu, il n'est pas impossible qu'un portage sur ordinateur personnel ou même une version PS4 soient prévus.

Alors, à quand la révélation ? Rappelons qu'un State of Play aura lieu ce soir avec des informations sur des jeux développés par des studios tiers, il ne serait donc pas surprenant d'y retrouver Arcadegeddon.

Mise à jour : Arcadegeddon a bien été officialisé ce soir avec une bande-annonce de gameplay. Ce jeu de shoot à la troisième personne développé et édité par IllFonic sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4, dans des mondes changeant au cours de la partie et avec des héros personnalisables. Il sera lancé en 2022 sur PS5 et PC via l’Epic Games Store, mais son Early Access est disponible dès aujourd’hui au prix de 19,99 €, via le PlayStation Store et l'EGS ! Voici ce qu'en dit le responsable de la création Jared Gerritzen sur le PlayStation Blog :

J’étais en Écosse, c’était les vacances de Noël, et j’avais le moral à zéro. 2020 a été une année compliquée pour tout le monde. Lorsque j’ai appris que le projet de jeu sur lequel notre équipe avait travaillé pendant toute une année était dans une impasse… Ça m’a semblé être une conclusion appropriée pour une année extrêmement difficile. Ce n’était même pas ça qui me dérangeait le plus, parce que dans notre industrie, il est très fréquent que des jeux soient annulés, mais celui-ci, il était différent : on avait les mécaniques d’un jeu solide et c’était amusant. Avec l’équipe de direction d’IllFonic, nous avons décidé de sauver non seulement le jeu, mais toute l’équipe qui avait travaillé dessus.

Une fois que nous avions décidé de continuer à nous amuser à créer ce jeu et de le publier nous-mêmes (pour la première fois), j’ai passé les deux dernières semaines de l’année à boulonner sur le concept d’Arcadegeddon. Ce jeu était ma réponse à une interrogation frustrante : « Comment se battre pour avoir sa place dans ce monde ? ». Et, en même temps, c’était aussi une réponse à la vie en confinement. Après l’année qu’on venait d’avoir, ce jeu était une échappatoire. Une fois le concept terminé, j’ai travaillé avec le directeur artistique, Izaak Moody, pour donner vie au jeu.

On s’est inspirés des Muppets, de Gorillaz et de la musique punk rock des années 90, parce qu’on souhaitait tous les deux créer un monde ne ressemblant à nul autre, tout en présentant une escapade nostalgique, et c’est ainsi qu’Arcadegeddon et Gilly’s Arcade ont vu le jour.

Arcadegeddon, qu’est-ce que c’est ?

Gilly est le propriétaire d’une salle d’arcade, qu’il essaie de sauver des griffes d’une mégacorporation anonyme. Pour ce faire, il combine tous les meilleurs jeux d’arcade existants pour créer un super jeu, mais malheureusement, la mégacorporation Fun Fun Co. pirate le jeu et y injecte un virus. Vous et vos amis devez sauver le jeu et la dernière salle d’arcade de la ville.

Dans ce jeu de tir multijoueur en constante évolution, vous pouvez jouer en solo ou avec trois amis et explorer une multitude de biomes, jouer à des mini-jeux, trouver des coffres cachés et affronter de nombreux types d’ennemis et de boss. Arcadegeddon est un jeu multijoueur en coop qui propose un mélange de JcE et JcJ adapté à tous les styles de jeu. À mesure que vous jouez, vous pouvez relever des défis supplémentaires qui vous seront proposés par les gangs locaux qui traînent du côté de Gilly’s Arcade. Ils vous permettront de gagner bien plus qu’une réputation en ville. En parlant de réputation : vous pouvez aussi vous faire une place dans les classements mondiaux.

Un de mes aspects préférés d’Arcadegeddon, ce sont les gangs qu’on rencontre chez Gilly’s Arcade. Il y a neuf gangs différents avec lesquels vous pouvez interagir. Chaque chef de gang a un style qui lui est propre et vous propose un ensemble de défis à relever. Si vous acceptez et réussissez ces missions, vous débloquerez des capacités pour le Surge Gauntlet qui vous aideront à vaincre les ennemis de la salle d’arcade. Cerise sur le gâteau : en accomplissant ces missions, vous obtiendrez de super skins dans le style des différents gangs, de quoi prouver que vous avez mérité votre réputation. Et si vous cherchez à gravir le classement mondial, alors les défis des chefs de gang sont la clé de votre réussite.

Comment jouer à Arcadegeddon ?

Pour ce qui est du jeu en lui-même, Arcadegeddon sort en accès anticipé. Sortir un jeu en accès anticipé nous apporte beaucoup en termes de perspective. Nous jouons beaucoup à nos jeux, et donc leur facteur « fun » repose principalement sur notre propre expérience, mais l’accès anticipé nous donne l’opportunité de voir des gens jouer au jeu alors qu’ils n’en ont pas conçu les cartes et les niveaux. On peut alors faire varier l’expérience en fonction des données qu’on récolte et des retours de la communauté. Ce qui est génial avec Arcadegeddon, c’est que l’expérience de jeu dépend réellement de vous, le joueur, parce que vous jouez avec votre propre style et à votre propre rythme. Grâce à cela et grâce aux retours de l’accès anticipé, vous allez nous aider à faire de ce jeu une aventure unique. La période d’accès anticipé durera sept mois. Pendant cette période, nous sortirons chaque mois des mises à jour saisonnières planifiées, ainsi que tous les patches nécessaires. Pour ne rien rater de l’actualité du jeu, rendez-vous sur le site officiel et sur les réseaux sociaux.

L’un des points forts d’Arcadegeddon, ce sont les biomes (ou cartes) que le joueur pourra explorer. C’est aussi à travers eux qu’on ressent véritablement les influences externes du jeu. Chaque biome possède un style et une atmosphère bien particuliers. Il y aura trois biomes disponibles pendant l’accès anticipé. Nous avons pour projet d’en sortir cinq au total avant le lancement du jeu en 2022.

Le biome Nerve Center est une sorte de grille électrique parcourue de pulsations de lumière néon. Cette carte est le fondement du super jeu de Gilly et c’est là que Fun Fun Co. concentre ses tentatives de sabotage. Mystic Isles est une île tropicale paradisiaque. Elle est habitée par une présence magique ancienne, et on y trouve des temples bâtis par une entité mystérieuse. Le dernier biome à sortir aujourd’hui en accès anticipé est Aftermath. Aftermath est une ville à l’architecture un peu futuriste, désormais reconquise par la nature après avoir été en grande partie détruite par la guerre. Chaque biome est unique et, grâce à la nature changeante du jeu, chaque aventure sera différente.

Votre réussite dépendra également des armes que vous choisirez, des hacks que vous maîtriserez, et des capacités du Surge Gauntlet que vous obtiendrez. Il y aura sept classes d’armes et environ 28 armes différentes à votre disposition au début de l’accès anticipé. Les armes vous permettront de maîtriser différents éléments comme le feu, l’électricité, la glace, la nanotechnologie, et bien d’autres encore. Mais le plus important, c’est la manière dont vous utiliserez ces armes pour atteindre le sommet du classement. Et n’oubliez pas qu’en plus de ces armes, il y a plus de 25 hacks et 8 capacités de Surge Gauntlet à collectionner. Plus le niveau de difficulté augmentera, et plus vous risquerez d’en avoir besoin pour vaincre les boss et parcourir les biomes. Pour en savoir plus, jouez dès maintenant et essayez-les tous !

Que vous jouiez en solo pour relever les défis quotidiens des chefs de gang, ou que vous réunissiez une équipe de quatre joueurs, il y a une chose qui différenciera indéniablement Arcadegeddon des autres jeux cette année : la musique. La bande originale du jeu a été composée par Aaron Rutherford, Jimmy Blythe (AFK), Mark Rutherford, et Ray Volpe. Nous avons aussi de la musique de Getter, UZ, Thook, Halogenix, Milano, South et Swrly. Et même notre PDG vainqueur des Grammy Awards, Charles Brungardt, a fait son retour dans la musique pour composer quelques-unes des pistes du jeu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informés sur les artistes et musiques qui accompagneront chaque nouveau patch.

Enfin, de la part de toute l’équipe d’IllFonic, nous espérons que vous apprécierez autant que nous cette escapade à la salle d’arcade. On se voit chez Gilly !