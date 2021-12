Power On: The Story of Xbox, regardez gratuitement la série documentaire de 4 heures sur l'histoire de Xbox !

Nous avons célébré les 20 ans de la Xbox le mois dernier, mais Microsoft a encore au moins une initiative pour marquer le coup à proposer cette semaine. Il s'agit de la série documentaire Power On: The Story of Xbox, produite par le constructeur, qui revient sur l'historique des consoles de salon à travers 6 épisodes.

Elle vient comme prévu de sortir aujourd'hui et peut être visionnée sur le site de Microsoft, Roku, Redbox, IMDBTV et, surtout, sur YouTube, avec des sous-titres en français. Vous pouvez regarder l'intégralité de ce feuilleton de 4 heures scindé en chapitres d'environ 40 minutes dans cet article.

Xbox n'a à priori pas cherché à ne montrer que ses bons côtés, car des sujets comme le Red Ring of Death de la Xbox 360 ou la volonté de concurrencer la télévision classique avec la Xbox One sont largement évoqués. Si vous voulez tout savoir de l'épopée qui a mené une petite équipe de Microsoft à se placer sur le marché des consoles de salon pour en arriver jusqu'aux ambitions du lancement des Xbox Series X|S, grâce à des vidéos d'archive et des témoignages des cadres de Xbox, vous avez ici le matériau idéal.



CHAPITRE 1 : Les renégats – Une petite équipe de débutants s'efforce de convaincre Microsoft qu'il est temps de se lancer dans le secteur des consoles.

– Une petite équipe de débutants s'efforce de convaincre Microsoft qu'il est temps de se lancer dans le secteur des consoles. CHAPITRE 2 : Le massacre de la Saint-Valentin – La bataille pour s'approprier le salon est lancée, mais non sans coûts et risques importants.

– La bataille pour s'approprier le salon est lancée, mais non sans coûts et risques importants. CHAPITRE 3 : Et il ne s'allume pas – Le doute du public s'intensifie alors que les problèmes menacent de gâcher le lancement de 2001 pour Xbox.

– Le doute du public s'intensifie alors que les problèmes menacent de gâcher le lancement de 2001 pour Xbox. CHAPITRE 4 : Cool, et maintenant ? - Une console n'est bonne que grâce à ses jeux, et Xbox a besoin d'un gamechanger pour survivre. Entrez Halo .

- Une console n'est bonne que grâce à ses jeux, et Xbox a besoin d'un gamechanger pour survivre. Entrez Halo . CHAPITRE 5 : L'Anneau rouge de la mort – La demande pour la Xbox 360 est à son paroxysme, mais un dysfonctionnement critique menace son succès.

– La demande pour la Xbox 360 est à son paroxysme, mais un dysfonctionnement critique menace son succès. CHAPITRE 6 : TV ou pas TV ? – La Xbox s'égare. Un ancien stagiaire peut-il remettre l'équipe sur les rails ?

Vous pouvez à votre tour passer à la next-gen en vous procurant une Xbox Series S à partir de 299,00 € chez Amazon.fr.