Tekken 8 perd son directeur, un nouveau coup dur pour la licence

Une autre figure clé de Tekken prend congé





En fin d'année dernière, nous apprenions le départ de Katsuhiro Harada, quittant ainsi Bandai Namco après 31 ans d'ancienneté, lui qui était notamment producteur sur la licence Tekken. Il a désormais ouvert sa propre société, VS Studio SNK. C'est désormais une autre figure clé qui annonce quitter l'entreprise, le directeur de Tekken 8, Kohei Ikeda, après 20 ans de bons et loyaux services. C'est via son compte Twitter / X qu'il a publié un long message en anglais et japonais, précisant bien qu'il va continuer de développer des jeux à l'avenir. Rejoindra-t-il le studio de Katsuhiro Harada ? Telle est la question.

Également directeur de Tekken 7, il avait auparavant œuvré en tant que producteur sur Tekken 3D Prime Edition, battle designer sur Tekken Tag Tournament 2, ainsi que sur le game design et les effets en combat de SoulCalibur IV.

Un long message de départ





Vous trouverez ci-dessous une traduction de l'annonce effectuée par Kohei Ikeda, surnommé Nakatsu par la communauté :

J'ai officiellement quitté Bandai Namco Entertainment après de nombreuses années au sein de l'entreprise. Depuis ma découverte des jeux de combat en tant qu'étudiant, j'ai passé d'innombrables journées dans les salles d'arcade, complètement absorbé par la compétition et les affrontements contre d'autres joueurs. Pour quelqu'un comme moi, intégrer Namco, l'entreprise que j'ai toujours admirée, était un véritable rêve devenu réalité. Avec le recul, je réalise que cette opportunité a été rendue possible grâce aux nombreuses amitiés et relations que j'ai tissées grâce aux jeux de combat et aux personnes que j'ai rencontrées. En repensant à ces 20 années passées dans la société, je me souviens de mes débuts dans le développement de jeux avec Soulcalibur IV. Plus tard, j'ai eu la chance de travailler sur la série Tekken, une franchise qui a profondément marqué ma vie et à laquelle j'ai toujours espéré pouvoir contribuer un jour. Avoir été entouré de mentors et collègues passionnés et incroyablement talentueux, et nous être pleinement consacrés ensemble au développement de jeux, reste l'une des expériences les plus précieuses de ma vie. En particulier, avoir eu le rôle de directeur de jeu pour Tekken 7 et Tekken 8 m'a permis de tisser des liens avec les fans et les membres de la communauté des jeux de combat (FGC) du monde entier. Partager l'enthousiasme, célébrer ensemble et passer des moments inoubliables avec vous tous est devenu l'un des plus beaux trésors de ma vie. Il y a eu de nombreux moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Parfois, nous fêtions nos succès ensemble, parfois, j'ai reçu des critiques constructives et des encouragements. Pourtant, chacun de ces moments a contribué à faire progresser le Projet Tekken et moi-même. Qu'il s'agisse d'entendre quelqu'un dire lors d'un évènement : « Merci pour votre travail acharné ! » ou « Il faut mieux améliorer l'équilibrage du jeu ! », chacun de ces commentaires m'a soutenu et motivé. J'en suis profondément reconnaissant. Et aux membres de l'équipe de développement qui ont combattu à mes côtés pendant tant d'années, je ne vous remercierai jamais assez. Il ne fait aucun doute que tout ce que nous avons accompli a été possible grâce à vous. Je suis profondément fier d'avoir eu l'opportunité de créer des jeux aux côtés de personnes aussi incroyables qui se sont investies corps et âme dans ce travail. Alors que mon rôle de directeur de jeu touche à sa fin, les valeurs qui m'ont toujours été chères, ainsi qu'au Projet Tekken – la proximité avec les fans et la communauté, et la construction du jeu en collaboration avec tous – resteront inchangées. J'ai confié ces valeurs, et ce flambeau, à l'équipe formidable qui continuera de façonner l'avenir de Tekken. Tourné vers l'avenir de Tekken et de la communauté des jeux de combat, je continuerai également à relever de nouveaux défis en tant que développeur de jeux. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau un jour. GET READY FOR THE NEXT BATTLE!!! À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette aventure, merci du fond du cœur. « Avec toute ma gratitude aux fans de Tekken et à la communauté des jeux de combat du monde entier. » — Kohei Ikeda (Nakatsu), directeur de jeu du Projet Tekken

Reste désormais à savoir qui va le remplacer, Tekken 8 étant encore loin d'avoir dit son dernier mot, avec à minima des ajouts prévus jusqu'en début d'année prochaine dans le cadre de sa Saison 3.

Tekken 8 est actuellement vendu à partir de 35,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Tekken 8 : l'ultime combattant du Season 3 Pass sera un véritable monstre provenant d'un manga culte