Senua : Ninja Theory rempile avec un 3e jeu dans l'univers de Hellblade

Jamais deux sans trois, même pour Senua





Les annonces du XBOX Games Showcase 2026 étaient dans l'ensemble assez convenues, bien que de qualité. Pourtant, nous avons tout de même été surpris d'y découvrir le prochain jeu de Ninja Theory. Après tout, il avait lancé Senua's Saga: Hellblade II en mai 2024 sur Xbox Series X|S et PC, avant de le sortir sur PS5 en août dernier dans une version améliorée pour tous. Il s'agit à priori du projet qui avait été teasé par un visuel flouté à moins que les développeurs n'aient beaucoup de plats en préparation dans leur cuisine.

L'étonnement vient du fait qu'il s'agira encore d'un titre mettant encore en scène la même guerrière jouée par Melina Jürgens. Après Hellblade: Senua's Sacrifice et Senua's Saga: Hellblade II, le studio a cette fois décidé de nommer son jeu Senua, tout simplement, qualifié de bon point d'entrée pour les joueurs et d'histoire indépendante.

Une suite au-delà des attentes ?





S'il ne compte visiblement pas mettre de côté la forte narration faisant la marque de la licence, Ninja Theory compte bien cette fois axé l'expérience de jeu sur le gameplay si nous en croyons ce premier aperçu fort prometteur.

Une guerrière celte est coincée entre la vie et la mort dans une vision fracturée du purgatoire. Dans ce jeu d'action-aventure se déroulant dans l'univers de Hellblade, Senua se bat pour atteindre l'au-delà et retrouver ceux qu'elle a aimés et perdus, affrontant des forces qui menacent tout ce en quoi elle croit. Traversez une vision de Senua pour affronter la menace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et maîtrisez le combat tactique pour vaincre des créatures cauchemardesques nées du mythe et de la peur. Explorez un monde façonné par la mémoire et le sens alors que Senua cherche un chemin vers la paix intérieure, dans une histoire autonome marquante sur la rébellion, le choix et l'héritage. UN JEU D'ACTION-AVENTURE FAÇONNÉ PAR LE MYTHE ET LA FOLIE Explorez une vision fantastique du purgatoire et affrontez des manifestations de la peur, de la destruction et de la douleur dans des combats tactiques sanglants. Maîtrisez des armes, maniez deux lames à la fois dans le chaos de la bataille et déchaînez des capacités puissantes pour vaincre les monstres de l'esprit et les boss fantastiques qui se dressent sur son chemin. UNE QUÊTE FANTASTIQUE ET INTENSE Plongez dans le purgatoire d'une guerrière celte, vécu à travers le prisme de la psychose. Explorez un monde interconnecté défini par le mythe, la mémoire et la douleur, et utilisez votre perspicacité et votre esprit de déduction pour découvrir les vérités (et les mensonges) qui se cachent sur le chemin de Senua vers la paix intérieure, menacé par la beauté et le poison d'un envahisseur doré. UNE HISTOIRE AUTONOME MARQUANTE Dans cette histoire autonome marquante, le point d'entrée idéal dans l'aventure de Senua, battez-vous pour atteindre l'au-delà et retrouver ceux qu'elle a aimés et perdus. Affrontez les dieux, les esprits et les êtres mythiques qui parsèment son chemin vers la paix intérieure dans une histoire qui prend vie à travers un gameplay d'action-aventure, des visuels et une bande-son immersifs. Une expérience à vivre absolument.

Quand sortira Senua ?





Pour le moment, Senua est attendu en 2027 sans plus de précision sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Microsoft Store). Il sera intégré day one dans le Game Pass.

Si vous souhaitez découvrir Senua's Saga: Hellblade II, il est actuellement vendu 42,49 € chez Gamesplanet.