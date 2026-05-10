Lenovo G02, vrai produit Lenovo ou rebadgeage AliExpress ?

Lenovo pourrait-il préparer une incursion surprise sur le marché des consoles portables rétro à bas prix ? La question se pose depuis l’apparition d’une machine baptisée G02 sur AliExpress, avec un emballage et un écran de démarrage affichant le logo du constructeur. Le produit est proposé autour de 60 à 70 dollars selon les vendeurs, tandis que certaines mentions ont également été repérées du côté de l’écosystème chinois Lecoo, une marque liée à Lenovo. Pour l’heure, il faut toutefois rester prudent, car aucun lancement officiel clair n’a été communiqué par le constructeur.

Cette G02 n’a rien d’une concurrente directe aux machines de type Legion Go. Là où Lenovo s’est surtout positionné sur le segment des PC portables de jeu sous Windows, avec des produits plus puissants et bien plus onéreux, cette nouvelle venue semble viser un tout autre public. Son format vertical, son écran 4,5 pouces au ratio 4:3 et son approche centrée sur l’émulation rappellent davantage les petites consoles rétro chinoises popularisées par des marques comme Anbernic, Miyoo ou Retroid.

Sur le plan technique, les informations disponibles évoquent une puce Rockchip RK3326, accompagnée de 1 Go de mémoire vive, d’un stockage interne limité à 4 Go et d’un lecteur microSD pouvant théoriquement accepter des cartes jusqu’à 1 To. Ce détail doit toutefois être pris avec recul, car sur ce type de machine, les très grosses cartes peuvent parfois entraîner une indexation lente ou des temps de démarrage peu confortables. La présence du RK3326 confirme surtout un positionnement très modeste, cette puce étant un vieux compagnon de la scène retro-handheld depuis la fin des années 2010.





La console ne serait donc pas pensée pour rivaliser avec les modèles récents les plus ambitieux du marché. Elle viserait surtout les anciennes générations 8 bits, 16 bits et la première PlayStation, avec des limites attendues dès que l’on aborde des machines plus exigeantes comme la Nintendo 64, la Dreamcast ou la PSP. En revanche, l’écran IPS de 4,5 pouces en 1 024 x 768 pixels constitue l’un des points les plus intéressants de la fiche technique. Sur une telle diagonale, cette définition offre une densité d’environ 284 pixels par pouce, ce qui peut donner un rendu très propre pour les jeux rétro, en particulier sur les titres 2D.

Le point le plus sensible reste son authenticité. Plusieurs éléments donnent du crédit au produit, notamment l’emballage observé en vidéo, le logo au démarrage et les traces repérées dans l’environnement chinois associé à Lenovo. Mais d’autres signaux invitent à la prudence. Aucun communiqué officiel n’a été publié, aucune page produit internationale claire n’existe, et la machine semble distribuée via des vendeurs tiers sur AliExpress plutôt que par les circuits habituels d’un constructeur mondial. Pour une marque de la taille de Lenovo, un lancement aussi discret serait pour le moins inhabituel.

Autre élément troublant, la G02 ressemble fortement à certaines consoles déjà présentes sur le marché, en particulier l’Anbernic RG40XXV. Cette proximité nourrit l’hypothèse d’un produit issu d’un fabricant OEM, éventuellement rebadgé avec un logo plus connu. Ce type de pratique est courant dans l’univers des consoles rétro d’entrée de gamme, où un même design peut être décliné sous plusieurs marques, avec des variations parfois mineures. Dans ce contexte, l’hypothèse du rebadgeage apparaît presque aussi crédible qu’un véritable lancement produit orchestré par Lenovo.

Il faut aussi rappeler que le marché des consoles rétro portables repose souvent sur une zone grise. Les machines peuvent être parfaitement légales en tant que matériel, mais l’usage d’émulateurs et surtout de ROMs préinstallées ou téléchargées sans autorisation peut rapidement poser problème. Un acteur comme Lenovo aurait donc tout intérêt à clarifier rapidement la nature exacte de cette G02, son origine, son mode de distribution et le contenu réellement fourni avec la machine.

En l’état, la G02 ressemble moins à une grande offensive de Lenovo dans le retrogaming qu’à un produit à aborder avec recul. Si la machine est bien officielle, elle marquerait une tentative étonnante de venir chercher un public amateur de consoles simples, compactes et abordables. Si elle ne l’est pas, elle illustrerait une nouvelle fois les ambiguïtés du marché gris, où un logo connu peut suffire à attirer l’attention. Dans tous les cas, mieux vaut attendre une prise de parole claire de Lenovo avant de la considérer comme le début d’une véritable nouvelle gamme.