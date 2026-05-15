Steam Controller 2026, la manette de Valve cache un cri culte du cinéma

Le nouveau Steam Controller continue de faire parler de lui, mais pas seulement pour ses caractéristiques techniques. Alors que Valve replace son contrôleur au centre de son écosystème PC, un détail beaucoup plus discret vient d’être repéré par la communauté. Le Steam Controller peut émettre le célèbre cri Wilhelm lorsqu’il tombe, un effet sonore devenu culte au cinéma et souvent utilisé comme gag dans de nombreuses productions hollywoodiennes. L’information a d’abord été repérée sur Reddit par l’utilisateur RF3D19 puis confirmée par de nombreux utilisateurs.

Le fonctionnement est assez simple en apparence. En cas de chute, le contrôleur peut parfois produire ce cri très reconnaissable, comme s’il paniquait lui-même face à l’accident. Il ne s’agit pas d’un son lancé à chaque impact, puisque plusieurs témoignages évoquent un déclenchement aléatoire, assez discret, avec un temps d’attente avant qu’il puisse se reproduire. PC Gamer indique avoir réussi à reproduire l’effet, mais seulement après plusieurs essais, avec un son jugé faible et difficile à obtenir de manière fiable.

Ce détail est amusant, mais il soulève aussi une petite question technique. Le Steam Controller 2026 ne semble pas disposer d’un haut-parleur visible comme la DualSense de la PlayStation 5. L’hypothèse la plus probable est donc que le son soit généré par les moteurs haptiques du contrôleur, possiblement en s’appuyant aussi sur les capteurs de mouvement pour détecter la chute. Ce ne serait pas totalement inédit chez Valve, puisque le premier Steam Controller pouvait déjà produire des sons via son retour haptique, même si la qualité restait limitée.

Ce clin d’œil colle assez bien à l’approche de Valve, qui aime régulièrement glisser des idées inattendues dans ses produits. Le nouveau contrôleur reste avant tout pensé comme un périphérique PC complet, avec deux sticks magnétiques TMR, deux trackpads, un gyroscope et une intégration poussée à l’écosystème Steam. L’objectif reste de proposer une manette capable de couvrir aussi bien les jeux pensés pour les pads que ceux qui se jouent traditionnellement au clavier et à la souris.

Cet easter egg ne changera évidemment rien à l’intérêt réel du produit. Il ne rendra pas le contrôleur plus précis, plus confortable ou plus compatible avec les jeux PC. Il rappelle en revanche que Valve continue de concevoir son matériel avec une forme de culture interne très particulière, à mi-chemin entre l’expérimentation technique et la blague de développeur. C’est exactement le genre de détail inutile sur le papier, mais qui donne de la personnalité à un accessoire.

Il faudra tout de même éviter de tester la fonction de manière trop enthousiaste. Une chute reste une chute, et même si le cri Wilhelm peut faire sourire, il ne vaut probablement pas le risque d’abîmer un contrôleur vendu autour de 99 dollars selon PC Gamer. La découverte a surtout le mérite de rappeler que certains secrets ne se trouvent pas dans les menus, mais parfois dans les réactions les plus inattendues du matériel.