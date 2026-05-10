Steam Controller, Valve reprend la main sur les ventes de sa manette

La sortie du nouveau Steam Controller a confirmé l’intérêt des joueurs pour le matériel de Valve, tout en rappelant un problème récurrent lors des lancements en quantité limitée. Selon Minimachines, la manette proposée à 99 € a très vite été victime de son succès, avant de se retrouver sur des plateformes de revente à des tarifs bien plus élevés. Ces acheteurs opportunistes misent sur un mécanisme bien connu : exploiter la pénurie pour dégager une marge immédiate.

Face à cette situation, Valve a décidé de modifier la méthode de distribution. Les prochaines commandes passeront par un système de réservation, évitant de transformer chaque réassort en bataille rangée entre joueurs, revendeurs et robots d’achat. Il ne suffira plus de se connecter au bon moment pour tenter de valider un panier en quelques secondes. Les personnes intéressées devront réserver leur place, puis attendre leur tour.

Le fonctionnement annoncé est pragmatique : File d’attente : Chaque réservation est enregistrée par ordre d’inscription.

Validation : Lorsque des exemplaires sont disponibles, Valve envoie un e-mail à l’utilisateur.

Délai : Ce dernier dispose de 72 heures pour finaliser l’achat. Passé ce délai, la place est cédée au suivant. Ce système élimine la « course au panier » et réduit l'efficacité des scripts automatisés.

Les conditions imposées visent clairement à freiner les achats en masse. Une seule manette pourra être réservée par compte, et ceux ayant déjà effectué un achat sont temporairement exclus des nouvelles réservations. De plus, il faut disposer d’un compte Steam en règle ayant effectué au moins un achat avant le 27 avril 2026. Cette restriction permet d’écarter les comptes créés à la volée pour contourner les limites.

Cette méthode ne supprimera pas totalement le marché gris, mais elle verrouille les leviers habituels des scalpers. Pour les joueurs, le message est limpide : mieux vaut patienter quelques semaines que de surpayer un produit qui reviendra en stock. D’ailleurs, il semblerait qu'un réapprovisionnement européen soit prévu prochainement.

Cette décision préfigure sans doute la stratégie de Valve pour ses futurs produits matériels. En rodant ce système dès maintenant, la marque teste une approche plus équitable, privilégiant sa communauté plutôt que la rapidité brute des algorithmes de revente. Le Steam Controller sert ici de cas d'école pour sécuriser les futurs lancements de l'écosystème Valve.